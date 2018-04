पंचायत चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। सोमवार (23 अप्रैल) को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से सांसद बाबुल सुप्रियो से बदसलूकी की गई। उन्होंने घटना से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया। आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के समर्थकों ने उनके साथ गुंडागर्दी की। वहीं, बीरभूम इलाके में बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। खून-खराबे और फायरिंग के दौरान एक शख्स की जान चली गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। आसनसोल और दुर्गापुर में भी हिंसा की घटनाएं सामने आईं। यहां पर भी बीजेपी नेताओं को टीएमसी समर्थकों ने नामांकन पत्र नहीं दाखिल करने दिया।

केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर इसी से जुड़े वीडियो डाले। उन्होंने पहली क्लिप के ट्वीट करते हुए लिखा, “देखिए इस टीएमसी समर्थक या यूं कहें कि गुंडे को। यह सीना ठोक कर धमकी दे रहा है कि नामांकन भरने नहीं देगा। गुंडागर्दी करेगा। यह है पश्चिम बंगाल की सरकार का असली चेहरा।”

Dekhiye iss #TMC samarthak rather gundey ko, yeh seena thok kar dhamki de raha hai ki nomination file karne nahi dega, gundagardi karega. Yeh hai Paschim Bengal ki sarkar ka asli chehra. #bengalpanchayatpolls pic.twitter.com/gcL4N5Xs3Y — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 23, 2018

बीजेपी सांसद की गाड़ी को जब रोका गया था तो इस दौरान वह बवाल काट रहे टीएमसी समर्थकों का वीडियो बना रहे थे। (फोटोः टि्वटर) बीजेपी सांसद की गाड़ी को जब रोका गया था तो इस दौरान वह बवाल काट रहे टीएमसी समर्थकों का वीडियो बना रहे थे। (फोटोः टि्वटर)

Obstructed from reaching BDO office Baraboni by #TMC goons who blocked the road. BJP Candidates could not file nominations at Baraboni today. #BengalPanchayatPoll2018 #TMCMurdersDemocracy pic.twitter.com/b0p0Dob0FQ — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 23, 2018

अगले ट्वीट में सुप्रियो ने बताया, “बाराबोनी बीडीओ दफ्तर पर बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन भरने के दौरान टीएमसी समर्थकों ने रोका और उनसे बदसलूकी की थी।”

In an anti-democratic move, TMC supporters violently stopped and heckled BJP candidates from filing their nominations at Baraboni BDO office. #bengalpanchayatpolls pic.twitter.com/3N7nOjmIJv — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) April 23, 2018

#WestBengal: Clash erupted between BJP and TMC workers in Asansol pic.twitter.com/N5zvbLMy6Z — ANI (@ANI) April 23, 2018

24 सेकेंड की वीडियो क्लिप में बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट हो रही थी। सड़क पर भीड़ जमा था। लोग काफी हो-हल्ला माच रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें इस दौरान समझाने का प्रयास कर रही थी। आसनसोल में भी बीजेपी-टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए 23 तारीख (सोमवार) नामांकन की आखिरी तारीख थी।

