BCCI ने 5 साल पहले दी थी गाली, अब मिल रहा जवाब

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने शनिवार (3 फरवरी) को चौथी बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन इसी दिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) खिलाड़ियों के लिए ईनाम की रकम और अपने दो पुराने ट्वीट्स को लेकर ट्रोल हो गई। बीसीसीआई ने इस जीत पर अंडर-19 की विजेता टीम के खिलाड़ियों को 30-30 लाख, कोच को 50 लाख और सपोर्टिंग स्टाफ को 20-20 लाख रुपये ईनाम देने की घोषणा की है। लोग ईनाम की इस रकम को कम बता रहे हैं। वहीं बीसीसीआई अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से 2013 में किए गए दो ट्वीट्स को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दोनों ट्वीट्स में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बीसीसीआई की ट्विटर हैंडल से @Karan_TrueBlue नाम के यूजर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से 8 नवंबर 2013 को यानी करीब 5 साल पहले ट्वीट किए गए थे।

बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से जिस ट्वीट का जवाब दिया गया, उसे देखकर समझ में नहीं आता है कि यूजर ने क्या कहने की कोशिश की थी। यूजर ने ट्वीट में हैशटैग #ThankYouSachin इस्तेमाल किया था। इसी साल सचिन तेंदुकर ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। आखिर यह पूरा माजरा क्या है, इस बारे में बीसीसीआई की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अपशब्दों वाले दोनों की ट्वीट्स को देखकर लोग को यकीन नहीं हो रहा है और वे कुछ इस तरह कमेंट कर रहे हैं।

Can somebody please explain me what is this going on. Unable to understand — arun thakur (@arunthakur_19) February 3, 2018

Admin Level Boss — Shan (@DesilordSnow) February 3, 2018

Kya explain kiya h — Nikhil Prajapati (@NikhilP20965567) February 3, 2018

ये क्या हे बे — Rohit Sardana (@Rohit_Sardana_) February 3, 2018

Can someone explain me why bcci handle replied in that manner — Atheist Kingdom (@dumbsouls) February 3, 2018

Kohli and Dravid in one tweet — Prakhar (@prakharshubham) February 3, 2018

It was autogenerated tweet. That handle changed name to get that word there. And once he got tweet changed back to original. — Omkar Mali (@iamkaraOm) February 3, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App