सीनियर जर्नलिस्ट रॉबर्ट केली जिन्हें लोग ‘BBC डैड’ के नाम से भी जानते हैं। करीब 9 साल पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीबीसी लाइव में उनके बच्चे आ गए थे, जिन्हें उनकी पत्नी ने खींचकर कमरे से बाहर निकाला था। उस समय वे खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए थे, यह वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो गया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था।

मार्च 2017 में केली ने दक्षिण कोरिया के बुसान में अपने होम ऑफिस से वेबकैम के ज़रिए BBC न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, ताकि वे एक गंभीर खबर पर चर्चा कर सकें। जब वे चर्चा कर रहे थे तो उनकी चार साल की बेटी चमकीले पीले रंग का स्वेटर पहनकर कमरे में आ गई थी।

लाइव ब्रॉडकास्ट की परवाह किए बिना वह अपने पिता की डेस्क के पास चली गई। कुछ ही देर बाद उसका छोटा भाई भी अपनी वॉकर में वहां आ गया। इसके बाद केली की पत्नी जंग-आ किम दौड़कर कमरे में आईं और दोनों बच्चों को उठाकर उन्हें वहां से ले गईं। इस वायरल वीडियो को लोगों ने काफी प्यार दिया था।

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जब यह सब हो रहा था तो केली ने लाइव प्रसारण के दौरान अपनी मुस्कान छिपाने, चेहरे पर गंभीर भाव बनाए रखने और अपना विश्लेषण पूरा करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, “माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूं।” इस ओरिजिनल वीडियो को YouTube पर करोड़ों बार देखा गया। यह वीडियो कोविड-19 महामारी के दौरान यह वीडियो फिर से वायरल हो गया, जब दुनिया भर में ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे थे और यूज़र्स इससे खुद को जोड़ पा रहे थे।

यह वीडियो इंटरनेट के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया, क्योंकि परिवार से हुई एक चूक ने उन्हें रातों-रात इंटरनेट सेलिब्रिटी बना दिया। उस घटना को लगभग नौ साल हो चुके हैं, और अब उन्होंने कुछ नई तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ हाइकिंग करते हुए और अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “BBC डैड से जुड़ा कुछ कंटेंट, काफी समय हो गया है।” केली ने मैरियन की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह ‘काफी बड़ी’ लग रही थी।

उन्होंने कहा, “मेरा जन्मदिन; जेम्स और मैं हाइकिंग कर रहे हैं। मैरियन काफी बड़ी लग रही है; BBC मॉम और मैं एक स्ट्रीट फेस्टिवल में हैं।” “जेम्स अब 10 साल का है; मैरियन 13 साल की है।” नई तस्वीरें वायरल हो गईं और सोशल मीडिया यूज़र्स ने केली की नई पोस्ट पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी। एक यूज़र ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “यह सच में मेरा पसंदीदा वीडियो है! अपडेट के लिए धन्यवाद, डैड।”

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एक और यूज़र ने लिखा, “यह बहुत बढ़िया टीवी शो था। मुझे अभी भी इसे देखना साफ़-साफ़ याद है। जन्मदिन की बधाई और मेरी तरफ़ से उन दोनों को ज़ोरदार गले लगाना।” तीसरे यूज़र ने कहा, “जब मैरियन शान से अंदर आती है, तो मैं आज भी वह इंटरव्यू पूरे चाव से देखता हूं… सच में यादगार। यकीन नहीं होता कि वे सब इतने बड़े हो गए हैं!” ये तस्वीरें बस यह दिखाती हैं कि समय कितनी तेज़ी से बीतता है।

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तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक लटके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…