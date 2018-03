क्या आपने कभी अपने बॉस या सीनियर के खिलाफ शिकायती ई-मेल या मैसेज लिखा, जो गलती से आपने उन्हीं को भेज दिया हो? अगर हां, तो आगे क्या हुआ होगा, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ऐसी ही कुछ मिलता जुलता मामला अमेरिका में देखने को मिला है। लेकिन यहां हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। हुआ यूं कि स्टेट बार एसोसिएशन काउंसिल ने राज्य भर के वकीलों को गलती से टॉपलेस महिला की तस्वीर भेज दी। ये मेल काउंसिल की आधिकारिक ई-मेल आईडी से भेजा गया था, जिसे देखकर हर वकील हैरान रह गया। बार काउंसिल के इस ई-मेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, “2018 स्प्रिंग कन्वेंशन वॉक्स-इन वेल्कम! लर्न हाऊ।” यह मेल एक कार्यक्रम के संबंध में भेजा गया था, जो कि आठ मार्च से 10 मार्च के बीच हुआ। मेल जारी होने के बाद बार काउंसिल ने इस बाबत सभी वकीलों से माफी भी मांगी।

‘फॉक्स 13’ की खबर के अनुसार, बार के कार्यकारी निदेशक जॉन बाल्डविन ने इस संबंध में एक मेल जारी किया और लिखा, “हम इससे वाकई में घबरा गए थे। हम यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह हुआ कैसे? हम फिलहाल यह जानना चाह रहे हैं कि सभी वकीलों को टॉपलेस महिला के फोटो वाला मेल कैसे गया? हम साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटे।” वहीं, इस आपत्तिजनक मेल मिलने पर कई वकीलों ने सोशल मीडिया पर उसके स्क्रीनशॉट को साझा किया। टि्वटर पर भी इस बाबत यूटा स्टेट बार ने बाद में माफी मांगी।

Apologies to all who received an inappropriate email from the Utah State Bar. We are aware of the situation and are investigating the matter.

— Utah State Bar (@UtahStateBar) March 5, 2018