बिना हेलमेट बाइकवाले को देख ट्रैफिक कॉन्सटेबल ने खोया आपा, लगा जूते से पीटने

देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरुक किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को कितना भी समझाया जाए वे किसी की बात नहीं मानते, जिसका परिणाम घातक भी हो सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा है जिसमें एक पुलिसवाला बाइक पर जा रहे दो लोगों पर जूता फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के अनुसार, पुलिसवाले ने बाइक सवारों को जूता फेंक कर इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना बेंगलुरु के रोड 62 की है।

आपको बता दें कि इस वीडियो को सबसे पहले यूट्यूब पर रिशभ नाम के एक यूजर ने शेयर किया था जो कि अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिशभ बेंगलुरु के रोड को दिखाते हैं और कार चलाने के दौरान पुलिसवाले द्वारा जूता फेंकने की घटना कैमरे में कैद हो जाती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिसवाला दो लड़कों को बाइक पर बिना हेलमेट के आते हुए देखता है। उन्हें रोकने के बजाए पुलिसवाला अपना जूता निकालता है और बाइक सवारों पर फेंककर मार देता है। इससे बाइक सवारों का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है लेकिन वे वहां से भाग खड़े होते हैं।

इस वीडियो को अभीतक काफी लोग देख चुके हैं और इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए आरोपी पुलिसवाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो कई इस वीडियो को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक ने लिखा, “बेंगलुरु पुलिसवाले ने बाइक वाले को बिना हेलमेट के देखा और उसे चप्पल से पीट दिया। यह व्यक्ति मेरा हीरो हैं।” एक ने लिखा, “भारत के पुलिसवाले पागल होते जा रहे हैं। बेंगलुरु पुलिसवाले ने बाइक वाले को बिना हेलमेट के देखा और उसे चप्पल से पीट दिया। अगर आप रोक नहीं सकते तो चप्पल मार दो।”

Bangalore cop sees helmet-less rider, hits him with his ‘chappal’

This guy is my hero. Desperate times, desperate measures! pic.twitter.com/zacnMI1rOy — Hitanshu Gandhi (@free_rider) April 28, 2018

Cops in India are getting crazier…and crazier. Bangalore cop sees helmet-less rider, hits him with his ‘chappal’ If you can’t stop ! Slipper them — Aravind manoharan (@tamilover) April 28, 2018

This should become a legit power cops have on the streets. @BlrCityPolice, I would love to volunteer to do this on the street.https://t.co/G5uJShLpMs Shared from my Google feed — Roshan Pai (@FullyBoosedUp) April 28, 2018

