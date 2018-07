आज (23 जुलाई, 2018) को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 162वीं जयंती है। साथ ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्‍म भी आज ही के दिन हुआ था। ऐसे में राजनेताओं और देशवासियों ने भारत मां के दो सपूतों को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, “मैं लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने असंख्य भारतीयों के भीतर देशभक्ति की भावना जगाई।” मोदी ने कहा, “उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को सफलतापूर्वक एकजुट किया और हमारे नागरिकों और भारत के गौरवशाली अतीत से उनके संबंध को और गहरा किया था। लोकमान्य तिलक ने शिक्षा पर भी जोर दिया था”

कांग्रेस ने भी तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर कहा, “हम बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं। वह लाल-बाल-पाल तिकड़ी का हिस्सा थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पारंपरिक विचारों का प्रतिनिधित्व किया था।” वह, ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ के नारे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मध्‍य प्रदेश कांग्रेस नेता कमल नाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तिलक की जयंती को ‘पुण्‍यतिथि’ बता दिया गया, जिससे उनकी खूब फजीहत हुई। सोशल मीडिया पर लोग कमलनाथ के इस ट्वीट का स्‍क्रीनशॉट शेयर कर उन्‍हें लताड़ लगा रहे हैं। पोस्‍ट करने के करीब तीन घंटे बाद यह ट्वीट हटा लिया गया मगर लोगों का गुस्‍सा नहीं थमा। वे कमलनाथ से माफी की मांग कर रहे हैं। कुछ ही देर में ट्विटर पर #GetWellSoonKamalnath ट्रेंड करने लगा।

Please Don’t Tweet with #GetWellSoonKamalnath at any cost. He has been shifted to Margdarshan Madal recently, He needs his own space to get back into senses. — Bhaiyyaji (@bhaiyyajispeaks) July 23, 2018

Sending you a boatload of well wishes for a speedy recovery of Senior Congress Leader Shri Kamalnath ji.#Getwellsoonkamalnath pic.twitter.com/22yUB2tYU0 — Abhimanyu Shaw (@Shawmannu_007) July 23, 2018

Now Kamal Nath is no more interested in politics. #GetWellSoonKamalnath pic.twitter.com/K3ckZ8XkQQ — Samaresh Karmakar (@SamareshKarmak3) July 23, 2018

Have a look the Kamal Nath

loosing the MP #GetWellSoonKamalnath pic.twitter.com/TbLcudS4sf — Samaresh Karmakar (@SamareshKarmak3) July 23, 2018

interested in politics #GetWellSoonKamalnath regular visitor to his home state in touch with party workers even 15 years pic.twitter.com/Vz0yqP1fDd — sayan (@sayan325) July 23, 2018

तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था जबकि आजाद का जन्म 1906 में इसी दिन भावरा गांव में हुआ था, जो मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है।

