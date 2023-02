Viral News: बागेश्वर धाम पहुंची बीमार महिला की हुई मौत, बिलखता दिखा पति; लोग पूछ रहे ऐसे सवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम पहुंची एक बीमार महिला के मौत की बात कही जा रही रही है।

बागेश्वर धाम में बीमार महिला की मौत (फोटो सोर्स- ट्विटर)

बागेश्वर धाम लगातर किसी ना किसी वजह से सुर्ख़ियों में बना हुआ है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बाद से ही आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम पहुंची एक बीमार महिला के मौत की बात कही जा रही रही है और पिता रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। बीमार महिला किसी चमत्कार की उम्मीद में बागेश्वर धाम पहुंची थी लेकिन उसकी मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चमत्कार की आस में बीमार महिला को लेकर पहुंचे थे परिजन जानकारी के अनुसार, महिला की अर्जी को लेकर उसका पति बागेश्वर धाम पहुंचा था, लेकिन नंबर आने से पहले ही महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। महिला फिरोजाबाद की बताई जा रही है, जिसे किडनी की समस्या थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है और लोग बागेश्वर धाम को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं @AAPNareshBalyan यूजर ने लिखा कि महिला फर्जी बाबाओं के चक्कर में फंस कर बागेश्वर धाम का चक्कर काट रही थी। कल अचानक तबियत बिगड़ी और दम तोड़ दिया। इस मौत के जिम्मेदार वो सरकार और मीडिया है जो इस ढोंगी बाबा को TV पर दिखाता है। @Rraja_pal यूजर ने लिखा कि बाबा बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हो गई है, बीमार थी, अस्पताल जाने के बजाय अर्जी लगवाने चली गई, और अब संसार से अलविदा हो गई। इस महिला की हत्या में मीडिया का योगदान है, उन सभी लोगों का सहयोग है, जो अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं। आज बागेश्वर धाम में एक बीमार महिला की मौत हो गई। किडनी की बीमारी से महिला परेशान थीं। फर्जी बाबाओं के चक्कर में फंस कर बागेश्वर धाम का चक्कर काट रही थी। कल अचानक तबियत बिगड़ी और दम तोड़ दिया। इस मौत के जिम्मेदार वो सरकार और मीडिया है जो इस ढोंगी बाबा को TV पर दिखाता है। pic.twitter.com/NjYG2FNE4J — Naresh Balyan (@AAPNareshBalyan) February 16, 2023 रेखा (@awaaz_dill_ki नाम की यूजर ने लिखा कि बाबाजी, कम से कम ये तो बता ही सकते थे कि मृत्यु होने वाली है इनकी। @babubheel0950 यूजर ने लिखा कि बाबा को लोगों के जान के साथ नहीं खेलना चाहिए, इस तरह की जब घटना हो तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह देनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि अगर आप बीमार हैं तो बाबा या मौलाना के पास ना जाएं, सीधे डॉक्टर्स की मदद लीजिए। हां दुआएं, प्रार्थनायें खुद से कर सकते हैं। Also Read जब धीरेंद्र शास्त्री ने रुबिका लियाकत को दे दी ‘घर वापसी’ की सलाह! बता दें कि महिला के पति ने कहा है कि महिला की तबियत अचानक से ख़राब हो जाती थी। संन्यासी बाबा ही उसे ठीक करते थे, डॉक्टर भी उसकी स्थिति देखकर हैरान थे कि वह कैसे चल रही है? वह आराम से खा रही थी और घूम रही थी। परिजनों के अनुसार, महिला की तबीयत सुबह ठीक थी लेकिन शाम होते-होते उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई।

