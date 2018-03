बैडमिंटन स्टार और अर्जुना अवॉर्डी ज्वाला गुट्टा भारतीय खेल में एक जानामाना नाम है। 6 साल की उम्र में खेलना शुरु करने वाली ज्वाला पहली भारतीय थीं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। वैसे तो उनके खेल प्रदर्शन को लेकर सभी उनका आदर करते हैं लेकिन हाल ही में ज्वाला ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे उनके लिए सम्मान और बढ़ गया और उनके फैन्स बहुत खुश हैं। हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स ने ज्वाला गुट्टा को लेकर बहुत ही भद्दा कमेंट किया था, जिसे लेकर बैडमिंटन स्टार ने उन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। एमटीवी ट्रोल पुलिस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कई हस्तियों ने उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है और इनमें से ही एक ज्वाला गुट्टा भी हैं।

ज्वाला को सोशल मीडिया पर उनके पहनावे को लेकर कमेंट किया जाता है। उनके लिए एंटी-नेशनल और चाइना का माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एमटीवी ट्रोल पुलिस के जरिए इन बातों को लेकर ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ज्वाला ने कहा “भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसके लिए प्रत्येक दिन काम करती हूं। ऐसा कई बार हुआ है जब मैच जीतने पर मेरी प्रशंसा की जाती है लेकिन मेरे लिए कई बार चाइना का माल और एंटी नेशनल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मेरी मां चीन से हैं। मैं खेल खत्म कर चुकी हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूं। मैं आज भी भारतीय हूं और मेरा परिवार भी। लोगों को सम्मान करने की जरूरत है और इस तरह के कमेंट करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए नकारात्मकता और घृणा फैलाना बंद करो।”

. @Guttajwala banee Jwala Mukhi when a 19-year-old trolled her because she looks Asian (her mother is Chinese), and therefore must be less patriotic. Never mind that this badminton badass has represented India in the international circuits since the 90s. #MTVTrollPolice , Sat 7 PM. pic.twitter.com/3f9o4I3Xlu

We live in a country where if someone’s mother is Chinese, that person is accused of not being an Indian too and one defeat makes us forget all the the times when they have got back home medals and made India proud. @Guttajwala is here to fight back on #MTVTrollPolice at 7 PM! pic.twitter.com/R6ioqkGBVU

