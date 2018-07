बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ज्वाला गुट्टा गाय को लेकर किए गए एक ट्वीट को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी ने ट्वीट किया, ‘गायों को भी जल्द ही वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी!’ ज्वाला गुट्टा का ट्वीट सामने आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। विजय सिंह ने लिखा, ‘आपको शर्म आनी चाहिए कि एक खिलाड़ी होकर भी आपने ऐसा ट्वीट किया। हर कोई जानता है कि लोकतंत्र और मतदान का अधिकार सिर्फ इंसानों के लिए है। गाय हमारे बच्चों के लिए दूध देती है, इसलिए उसका सम्मान कीजिए। मां जब किसी वजह से अपने बच्चों को स्तनपान कराने में असफल रहती है तो गाय का दूध ही काम आता है। गाय हमारी दूसरी मां है।’ अभिजित सिंह ने ट्वीट किया, ‘बेहद घटिया ट्वीट। एक खिलाड़ी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी।’ संदीप वारे ने लिखा, ‘उन्हें (ज्वाला गुट्टा) को लोगों का अटेंशन चाहिए था…बस।’ रूप ने ट्वीट किया, ‘न्यू लिब्रल कॅरियर के लिए आपको बधाई।’ अमन कुमार दुबे ने बैडमिंटन खिलाड़ी को आड़े हाथ लेते हुए लिखा, ‘ज्वाला गुट्टा आपको शर्म आनी चाहिए। अब मुझे भी अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं कभी आपका प्रशंसक हुआ करता था। अगर राजनीति करनी है तो खुल कर कीजिए, खिलाड़ी बन कर नहीं।’ एक अन्य शख्स ने लिखा, ‘पहले उनका (गायों) जिंदा रहने तो दीजिए…तब हमलोग वोट देने पर चर्चा करेंगे। आपसे इस तरह के ट्वीट की अपेक्षा नहीं थी।’

Soon cows will be allowed to vote !!

— Gutta Jwala (@Guttajwala) July 9, 2018