घर में बेटी के जन्म की खुशी क्या होती है ये इंदौर के एक परिवार से बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा जिसने 52 साल तक घर में एक बेटी के जन्म के लिए कड़ी तपस्या की और फिर इस तपस्या का फल उन्हें मिला भी। इंदौर की ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. बेला शाह जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर इस परिवार की कहानी को शेयर किया है।

OT से बाहर जब आई नन्ही परी

शाह जैन की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, इंदौर का यह परिवार 52 साल से घर में बेटी के जन्म का इंतजार कर रहा था और जब यह इंतजार खत्म हुआ तो परिवार के सदस्यों की खुशी देखने लायक थी। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार की इस कहानी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के दिलों को छू रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परिवार के सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रार्थाना करने में लगे हैं और चेहरे पर थोड़ी टेंशन भी है, लेकिन जब OT से डॉक्टर बच्ची को लेकर बाहर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बेटी हुई है तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

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‘कभी-कभी चमत्कार में पीढ़ियां लग जाती हैं’

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी लोगों ने जोरदार तालियों से नन्हीं सी बच्ची का स्वागत किया। सब एक-दूसरे को गले लगाते हैं और बेटी होने की बधाई देते हैं। डॉ. जैन ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसके कैप्शन में लिखा है, “कभी-कभी चमत्कार में पीढ़ियां लग जाती हैं। 52 साल तक सिर्फ लड़कों का स्वागत करने के बाद, इस परिवार को आखिरकार एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। यह दिन हमेशा याद रहेगा।”

वायरल वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन

इंटरनेट पर वायरल हो रही इस क्लिप को देख लोग काफी खुश हैं और इमोशनल भी हैं। कई यूजर्स ने कहा कि एक परिवार को बेटी के जन्म का इतने उत्साह से जश्न मनाते देखना बहुत अच्छा लगा।

एक यूजर ने लिखा, “जब कोई परिवार बेटी का इंतज़ार लड़के की तरह ही करता है, तो मेरा दिल हमेशा बहुत खुश होता है। कई साल और दशक बीत गए हैं, और मुझे पता है कि समय बदल गया है, लेकिन यह मुझे अभी भी बहुत खुश करता है।”

एक और अन्य यूजर ने इस पल को अपने परिवार से जोड़ते हुए लिखा, “मैं भी अपने परिवार की चार पीढ़ियों में पैदा होने वाली पहली लड़की थी और अब तक कोई और बच्ची पैदा नहीं हुई है।”

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