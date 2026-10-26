सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। इन दिनों एक नवजात बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आमतौर पर नवजात बच्चों के चेहरे की मुलायम स्किन और हल्के रोएं होते हैं, लेकिन इस बच्चे के चेहरे पर किसी बड़े आदमी की तरह काली और घनी मूंछें दिखाई दे रही है।

बच्चे की मूंछे इतनी करीने से बनी हुई दिख रही हैं, मानो किसी ने उन्हें खास तौर पर संवारा हो। वीडियो देखकर कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो देख तरह-तरह के अपने कमेंट दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई बच्चा सचमुच इतनी घनी मूंछों के साथ पैदा हो सकता है या फिर यह AI और डिजिटल एडिटिंग का कमाल है? आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी।

मूंछों वाले बच्चे की क्या है सच्चाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इक्वाडोर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक नवजात बच्चा अस्पताल के पालने में लेटा हुआ नजर आ रहा है। पहली नजर में बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, तो लोग हैरान रह जाते हैं। बच्चे के ऊपरी होंठ पर काली, घनी और करीने से बनी मूंछें दिखाई दे रही हैं, जो उसे किसी पुराने जमाने के हीरो जैसा लुक दे रही हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चे के चेहरे पर किसी बड़े आदमी जैसी मूंछें देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं, तो कुछ इसे AI और डिजिटल एडिटिंग का कमाल मान रहे हैं।

बच्चे के चेहर पर मूंछों की क्या वजह है?

दाढ़ी जैसी घनी मूंछों के साथ पैदा हुए बच्चे को जन्मजात हाइपरट्राइकोसिस (Congenital Hypertrichosis) नाम की एक दुर्लभ स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर पर सामान्य से ज्यादा बाल उगने लगते हैं। इसकी एक अन्य संभावित वजह लैनुगो (Lanugo) भी हो सकती है। ये बेहद मुलायम और बारीक बाल होते हैं, जो गर्भ में बच्चे के शरीर पर विकसित होते हैं। हालांकि, ये बाल आमतौर पर बहुत पतले और मुलायम होते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ से जांच कराने पर ही बालों की असामान्य वृद्धि की सही वजह का पता लगाया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या है राय?

मूंछों वाले नवजात बच्चे का वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘ये बच्चा तो पैदा ही रिटायर हुआ है, इसके तीन बच्चे हैं और दो घरों का लोन भी है।’ दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, बच्चा अभी दो घंटे का भी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे 9 से 5 की नौकरी करके थक गया हो। कुछ लोगों ने बच्चे की तस्वीर को एडिट करके मजेदार मीम्स भी बनाए हैं। वहीं कुछ यूजर्स वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए इसे AI और डिजिटल एडिटिंग का कमाल बता रहे हैं। एक वायरल एडिट में बच्चे को सुनहरी किनारी वाली सैन्य वर्दी पहनाकर एक डेस्क के पीछे बैठा दिखाया गया। डेस्क पर ‘सुप्रीम लीडर’ लिखा था और पीछे उत्तर कोरिया के झंडे दिखाई दे रहे थे।

Man skipped childhood and went straight to unclehood 😭😂🧔🏽



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🩺👶🏽 A baby born with a beard-like moustache may have a rare condition called congenital hypertrichosis, which causes excessive hair growth. Lanugo, the fine hair babies develop in the womb, is another… pic.twitter.com/5Sq5sCMbKK — Bump n' Baby 👼 (@BirthDecoded) October 23, 2026

असली है या AI का कमाल? जानिए वीडियो की सच्चाई

अब सवाल उठता है कि आखिर इस बच्चे के चेहरे पर इतनी घनी मूंछें आई कहां से? वायरल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसे डिजिटल तकनीक या AI की मदद से एडिट किया गया है। हालांकि, वीडियो का मूल स्रोत और उसके एडिट होने की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे निश्चित रूप से AI से बनाया गया वीडियो कहना सही नहीं होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नवजात बच्चे के चेहरे पर किसी वयस्क जैसी घनी मूंछें प्राकृतिक रूप से होना सामान्य नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। वीडियो की वास्तविकता और उसके मूल स्रोत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।