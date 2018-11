केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अपने कुत्ते के साथ राजधानी एक्सप्रेस में सवार हए हुए और वोडाफोन पर चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री की चुटकी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजे लिए। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, “मैंने अपने कुत्ते एडी को अपने साथ राजधानी एक्सप्रेस से लाया। मुझे उम्मीद थी कि इसके बाद वोडफोन का नेटवर्क पूरे रास्ते मुझे फॉलो करेगा। आखिर वे यह दावा करते हैं कि यह उनका ब्रॉड अम्बेसडर है। वे अपने विज्ञापन में इसे दिखाते हैं। ओह! इससे थोड़ी भी मदद नहीं मिली।” बाबुल सुप्रियो के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी मजे लिए। एक ने लिखा, “क्या करेंगे सर, गठबंधन की सरकार का यही हाल होता है। जब से वोडाफोन और आइडिया ने आपस मे मिलकर सरकार बनाई है, तब से देश की जनता त्रस्त है इनके नेटवर्क से और अब तो इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “बाबुल सर, वोडाफोन का नेटवर्क राजधानी के पीछे चल रहे ट्रेन में मौजूद था। वोडाफोन नेटवर्क हमेशा आपको फॉलो करने का दावा करता है, लेकिन कभी साथ चलने का वादा नहीं करता है।”

Babul Sir, Vodafone’s network was present on the train following your Rajdhani. Vodafone’s network always claimed to follow you but never claimed to be with you.

— Rightster™ ® © (@TheRightster) November 27, 2018