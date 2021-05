बाबा रामदेव पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। कोरोना महामारी के बीच एलोपैथी और डॉक्टरों पर बयान के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी रामदेव को इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

आईएमए ने पतंजलि के संस्थापक रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कुछ जगह पर डॉक्टरों ने रामदेव और पतंजलि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सोशल मीडिया पर भी रामदेव के खिलाफ मुहिम चली। सोशल मीडिया यूजर्स ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हजारों की संख्या में पोस्ट लिखे।

इन सबके बीच बाबा रामदेव का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर भी रामदेव की खूब आलोचना हो रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वह अपनी गिरफ्तारी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो उनका बाप भी नहीं कर सकता।

इस वीडियो में रामदेव कहते दिख रहे हैं कि वो लोग कभी सोशल मीडिया में रामदेव की गिरफ्तारी का ट्रेंड चलाते हैं तो कभी ट्रेंड चलाते हैं कि रामदेव ठग है। चलाने दीजिए। अब ये गुण हम भी सीख गए हैं। और जो हम लोग ट्रेंड चलाते हैं वो सबसे ऊपर भी रहता है।

स्वामी रामदेव का यह बयान कब और कहां का है इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को ट्वीट करते हुए रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि स्वामी रामदेव अब कानून से ऊपर हो गए हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं।

कुछ यूजर्स रामदेव के इस वीडियो पर केंद्र सरकार को भी ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स ने लिखा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री से नजदीकी के कारण ही स्वामी रामदेव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।

“अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता”

