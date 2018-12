योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पत्रकार अरनब गोस्वामी के साथ एक फोटो शेयर की। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “मिस्टर अरनब गोस्वामी, एक देशभक्त पत्रकार से मिला। वे राष्ट्र के निर्माण में मीडिया के माध्यम से एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।” बाबा रामदेव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके उपर तंज कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ” बाबा जी नमस्ते, मेरे खाते में 15 लाख आ गये, सोच रहा हूं पतंजलि को दान कर दूं। काला धन भी ट्रक भरकर आ गया है, पेट्रोल तो अब फ्री मिलता है और रुपया डॉलर से भी मजबूत हो गया है। सब आपकी आशीर्वाद है।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “बाबा कभी रविश कुमार से भी मिला करो।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “बाबा जी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन खुद आईफोन यूज कर रहे हैं।”

Babaji promoting Swedeshi but himself using an iPhone! pic.twitter.com/qHB4vWZkCC

