Baba Amte Google Doodle: पद्मश्री के अलावा बाबा आमटे को मिले थे ये सम्मान

बाबा आमटे की 104वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है।

Today we honour Baba Amte, a social worker and activist who was awarded the Padma Shri for his work towards the rehabilitation and empowerment of people suffering from leprosy. pic.twitter.com/UcA6mC573m