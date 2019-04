Avengers Endgame का खुमार भारत में लोगों पर पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए टिकट खिड़की पर टूट रहे हैं। लोकसभा चुनाव और आईपीएल के बीच में भी राजनेता से लेकर खिलाड़ी तक इसके खुमार से बच नहीं पा रहे हैं। इस क्रम में समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या भी जुड़ गए हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को Endgame का अपना वर्जन ट्वीट किया। अखिलेश ने मार्वल स्टूडियो के ब्ल्यू बैकग्राउंड में ये ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, ‘पिछले पांच साल में भाजपा ने लोकतंत्र के हर स्तंभ को बर्बाद कर दिया लेकिन Endgame की शुरुआत हो चुकी है। महागठबंधन सरकार। जल्द आ रही है।’

Avengers Endgame मार्वल स्टूडियो के फ्रेचाइजी की नई कड़ी है। इसमें सुपरहीरोज की टीम थानोस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। थानोस इंफिनिटी स्टोन्स का प्रयोग कर इस यूनिवर्स को बर्बाद कर देना चाहता है। हालांकि, यहां अखिलेश यादव के लिए यूनिवर्स उत्तर प्रदेश है। यहां तीन राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए हैं।

Over the last five years, the BJP has destroyed every pillar of democracy.

But the #Endgame has begun. #MahaGathbandhan Sarkar

Coming soon pic.twitter.com/dOIYobwRge

