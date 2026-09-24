सोशल मीडिया पर आपने अभी तक ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कोई चाय वाला, ऑटो वाला या फिर स्ट्रीट वेंडर फूड वाला किसी कॉर्पोरेट जॉब की सैलरी से कहीं ज्यादा की कमाई करते हैं। ऐसे वीडियो काफी हद तक सच होते हैं जो लोगों को अपना कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस बीच इंटरनेट पर इसी से जुड़ा एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर अपनी कमाई के बारे में बता रहा है।

वीडियो की खास बात ऑटो वाले की कमाई नहीं है बल्कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई जो खर्चा हर साल कर रहा है वह जानकारी हैरान करने वाली है। वैसे तो हर पिता अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इस ऑटो ड्राइवर की कहानी लोगों के दिल को छू गई।

75 हजार रुपये महीना ऑटो ड्राइवर की कमाई

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक ऑटो में सवारी एक यात्री उस ऑटो के ड्राइवर से उसकी कमाई के बारे में पूछता है। ऑटो ड्राइवर उसके सवाल के जवाब में बताता है कि वह महीने का करीब 75 हजार रुपये कमा लेता है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने खर्चों के बारे में भी बताया।

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बेटी की पढ़ाई पर साल का 1.5 लाख रुपये खर्चा

वायरल वीडियो में ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वह अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने के इरादे से उसकी पढ़ाई पर हर साल करीब 1.5 लाख रुपये खर्च करता है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कोई सेविंग्स नहीं बची है और कभी-कभी कर्ज भी चुकाना पड़ता है। अपनी बेटी के लिए एक पिता के त्याग को सोशल मीडिया पर लोगों ने सराहा है।

कार की EMI और घर खर्च भी हैं शामिल

ऑटो में बैठा व्यक्ति ऑटो ड्राइवर से पूछता है- “तुम्हारा महीने का एवरेज कितना है?” ड्राइवर बताता है कि वह हर महीने लगभग 75,000 रुपये कमाता है। फिर वह अपने खर्चों के बारे में बताता है जिसमें गैस, कार EMI और घर के खर्च शामिल हैं। फिर सवारी पूछती है कि उस आदमी के कितने बच्चे हैं और वह बताता है कि उसकी एक बेटी है।

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खुद पढ़ा लिखा नहीं था ड्राइवर

ड्राइवर ने कहा कि वह खुद तो पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि उसकी बेटी अच्छी पढ़े-लिखे और इसीलिए उसने अपने बेटी को अच्छे स्कूल में डाला है जहां उसकी पढ़ाई पर हर साल करीब 1.4 लाख रुपये खर्चा आता है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि इन खर्चों की वजह से उसके पास कोई सेविंग नहीं बचती, कभी-कभी उसे गुजारा करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वायरल वीडियो एक यूजर ने लिखा है- “मुझे लगता है कि वह स्कूल के खर्च कम कर सकता है और अपनी बेटी के लिए हर महीने 5-10 हजार जमा कर सकता है ताकि उसे उसके कॉलेज के लिए लोन न लेना पड़े। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि 1.4 लाख साल का मतलब कि हर महीने का करीब 10-11 हजार रुपये स्कूल फीस

एक अन्य यूजर ने लिखा है, “मेरे पिता अच्छा पैसा कमाते थे और मैं एक सेमी-गवर्नमेंट स्कूल में जाता था जिसकी फीस हर साल 10 हजार थी। आज मैं एक डॉक्टर हूं। मुझे नहीं पता कि लोग स्कूलों में बहुत ज्यादा फीस को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, वे इसके लायक नहीं हैं।”