गुजरात से कांग्रेस समर्थिक निर्दल विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाप पुणे की पत्रकार और स्तंभकार शेभाली वैद्य ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि जिग्नेश ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने उनकी फोटो क्राप कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के फोटे के साथ जोड़कर ट्विटर पर अपलोड की।इसके साथ ही एक फिल्मी सीन की तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

महिला पत्रकार ने इसे गरिमा और सम्मान के विरोध बताते हुए पुलिस में मानहानि का केस दर्ज कराया है। विधायक पर केस दर्ज होने की प्रकाशित खबर को शेयर करते हुए शेफाली वैद्य ने लिखा-यदि आगे मुझे कुछ होता है तो आप जानते हैं कि कौन जिम्मेदार होगा।

If something happens to me over the next few days, you know who is responsible!! pic.twitter.com/05wO8EuK94

— Shefali Vaidya (@ShefVaidya) June 6, 2018