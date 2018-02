एक्टर एजाज खान से भिड़े तारिक फतेह, बोले- कुछ शर्म करो पाकिस्तानी

पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक और सेक्यूलर विचारक तारिक फतेह मंगलवार (27 फरवरी) को बॉलीवुड एक्टर एजाज खान से भिड़ गए। सोशल मीडिया के जरिए एक महिला को गाली देने के मसले पर उन्होंने एक्टर पर निशाना साधा। लेखक ने कहा, “एजाज क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो? तुमने अपने बीवी के साथ ज्यादती की। फिर एक अन्य महिला को पीटा। कुछ शर्म करो पाकिस्तानी।” आपको बता दें कि एक्टर एजाज खान ने मंगलवार (27 फरवरी) को सोशल मीडिया पर उन्होंने एक महिला को गाली दे दी थी। उन्होंने महिला और उसके पिता को चोर बताया, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने उनकी आलोचना की। तेजिंदर बग्गा ने कहा, “एक्टर की भाषा से ही उनके खानदान का पता चलता है।” फतेह की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब एजाज खान ने टि्वटर पर सोनम महाजन नाम की एक महिला को गाली दी थी। दरअसल, श्रीदेवी के निधन पर एजाज ने एक ट्वीट किया था। सोनम ने इस पर कमेंट करते हुए एक्टर से कहा कि वह उनके ट्वीट न चुराएं, जिसके जवाब में एजाज ने उन्हें और उनके खानदान को चोर कहा था।

Is that all u can do @AjazKhanActor? Sexually starved; traumatised in childhood by Madrassa bacha-baazi, have you run out of first cousins that you are sexually harrasing @AsYouNotWish? You wrap your own wife in a garbage bags, then hit on other women. Kuch sharam Karo Pakistani — Tarek Fatah (@TarekFatah) February 27, 2018

सोनम ने बाद में इस पर ट्वीट किया, “मुंबई पुलिस (टैग करते हुए) यह सेक्सुअल हैरेसमेंट की सीमा है। ये हिस्ट्रीशीटर मुझे अपनी एक्स कह रहा है और मुझ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है। आप कब कार्रवाई करेंगे?”

This is heights, @MumbaiPolice. There’s a limit to sexual harassment. This history-sheeter is calling me his ex and passing sexually-coloured remarks to outrage my modesty. What prevents you from taking an action? A mere allegation by a crying Zaira made you book an innocent man. https://t.co/MZ7MQWYBBM — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) February 27, 2018

एजाज ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “और तुम मुझे बलात्कारी कहती हो? और सारे मुस्लिमों को आतंकवादी? जा सो जा, पति भी नहीं देखता तुझे अब, क्योंकि तुम दिल से बदसूरत हो और बीजेपी से जुड़ी हुई हो।”

And u can call me rapist ? And all Muslim terrorists? Ja so ja Husbund bhi nahi dekhta tuje ab Coz u so ugly heart and bjp ki …..https://t.co/kzLgJYzlJO — Ajaz Khan (@AjazkhanActor) February 27, 2018

