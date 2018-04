गौतम गंभीर को आतंकी बताने वाले पत्रकार ने पूछा- है कोई कश्मीरी जो खुद को भारतीय मानता हो? मिले ऐसे जवाब

इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर को आतंकी कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के नामी पत्रकार डेनिस फ्रीडमैन एक बार फिर ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं। इस बार कश्मीर को लेकर विवादित ट्वीट करने की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा उन्हें जमकर ट्रोल कर रहा है। दरअसल, डेनिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि कश्मीर में रहने वाले लोग खुद को भारतीय मानते भी हैं या नहीं। उन्होंने लिखा, ‘क्या कश्मीर में रहने वाले लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इसे कब्जा किया हुआ नहीं मानता हो या फिर खुद को भारतीय मानता हो?’

उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति खुद को भारतीय मानता है। यूजर ने लिखा, ‘आपकी परेशानी क्या है। आप अपनी हद में रहें। बेशक जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति खुद को भारतीय मानता है। हम गर्व से भारतीय हैं, फिर चाहे हम कहीं भी रहें।’ एक यूजर ने कहा, ‘पूरी दुनिया में आप केवल भारत और उसके क्षेत्र के बारे में बात करना क्यों चाहते हो? आप अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं बात करते जिसने ब्रिटिश व्यक्ति से शादी की या फिर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रिश्तों पर क्यों नहीं बोलते, आप सैंडपेपर विवाद पर क्यों नहीं बोलते?’

Is there actually anyone who lives in Kashmir who doesn't refer to it as "occupied" or calls themselves Indian? https://t.co/q8tFpQazbg — Dennis Jai Hind (@DennisCricket_) April 29, 2018

एक ने कहा, ‘डेनिस द मेनिस… हम कश्मीरी भारत के लिए जीते हैं और सांस लेते हैं। अपने जिहादी पाकिस्तानी आतंकियों को यूरोप और अमेरिका के लिए रखिए।’ एक ने कहा, ‘मेरे जैसे बहुत से कश्मीरी हैं जो खुद को भारतीय मानते हैं। फेक मीडिया के जरिए कश्मीर के बारे में कुछ फैसला मत कीजिए। कश्मीरी भी भारतीय हैं और संसद में राजनेताओं के रूप में हम जिन्हें देखते हैं या पिछले 60 सालों में देश को बर्बाद करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा भारतीय कश्मीर में रहने वाले लोग हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। जय हिंद।’ एक यूजर ने कहा, ‘मैं कश्मीरी हूं और खुद को भारतीय मानता हूं।’

What's your problem man

Be in your limits

of course every Jammu and kashmir guy is an Indian

We are proud Indians no matter where we are — Sai P Kumar (@saikumar_1994) April 29, 2018

Why on earth do u want to speak about India and its territory? Y don’t you speak about your sister who got married to British guy and Australia’s relationship with New Zealand and Using sandpaper to win test matches and Many more — Rrrrr Cccccc Bbbbbb (@RajuRejiamar) April 29, 2018

Dennis the mennis.. we #kashmiri live and breath for India. Keep your Jihadi Terrorist pakistanis for Europe ans America. — REFUGEE BLUES (@RefugeeBluesKP) April 29, 2018

There r many kashmiri like me who are indians. Don't judge Kashmir by the fake media. Kashmiri r indians more than the fake Indian what we see in our Parliament in form of our politican or the ppl who spoiled this nation from last 60years. So think before u speek. Jai Hind — satishRaina (@satish_nee) April 29, 2018

..And like I said earlier, he doesn't totally understand an issue, tries to keep his pak followers happy, coz he wants his documentary to be a success. — UJJWAL. (@ukistoxic) April 29, 2018

I am a kashmiri and i call myself an Indian.. — (@dakshayspeaks) April 29, 2018

बता दें कि डेनिस ने गौतम गंभीर के एक बयान को लेकर उन्हें आतंकी करार दिया था। उन्होंने ट्विटर पर कहा था, “गौतम गंभीर एक मौखिक आतंकी है, आज उन्होंने फिर से बयान दिया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों की फिर से स्थापना खतरनाक हो सकती है।” दरअसल, गौतम गंभीर से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेलने पर सवाल पूछा गया था। इस पर गंभीर ने कहा कि भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल का विरोध करना चाहिए बल्कि भारत को पाकिस्तान पर और भी कई प्रतिबंध लगाने चाहिए।

