पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा भारत अधिकृत कश्मीर को लेकर किए गए ट्वीट के बाद भारत में उनकी काफी आलोचना की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अफरीदी के ट्वीट के बाद भारत पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार डेनिस फ्रीडमैन हैं, जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। डेनिस सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट फैन्स को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शाहिद के ट्वीट के बाद डेनिस को भारत पर निशाना साधने और मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल गया है।

अपने ट्विटर हैंडल पर डेनिस ने लिखा, “बहुत दुख की बात है, अफरीदी ने अपने बल्ले, गेंद और ट्वीट्स के साथ भारत के खिलाफ अनूठा प्रयोग किया है।” डेनिस के इस ट्वीट पर उनके फॉलोअर्स ने काफी लाइक्स दिए और रिट्वीट भी किया, लेकिन उनके इस ट्वीट ने भारतीय ट्विटर यूजर्स को भड़का दिया, जिसके बाद यूजर्स ने डेनिस और शाहिद अफरीदी को जमकर लताड़ लगाई। डेनिस के ट्वीट पर कई भारतीय यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं।

The amount of grief that Afridi causes India with bat, ball and tweets is unparalleled

एक ने लिखा, “डेनिस, मुझे लगता है कि हम उनके विभिन्न करियर को देख चुके हैं, क्योंकि मुझे याद है कि अफरीदी भारत के खिलाफ कई महत्वपूर्ण विश्व कप मैचों में असफल रहे हैं।” एक ने लिखा, “अफरीदी ने भारत के खिलाफ वनडे अंतरराष्ट्रीय में 64 रन, 2 सेंचुरी और औसत 25 रन बनाए। टी20 के 8 मैचों में 53 रन बनाए और 14 उनके उच्चतम रन थे। गेंदबाजी में वनडे अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने भारत के खिलाफ 60 के औसत से 38 विकेट लिए और टी20 मैचों में चार विकेट लिए। उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी और अगर ये पैरामीटर हैं तो आपके अद्वितीय शब्द से सहमत हैं।” इसी तरह कई लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए शाहिद अफरीदी और डेनिस की खूब खिंचाई की।

I think we watched different careers Dennis because I remember Afridi failing in a lot of important world cup matches against India.

But yes, his tweets has stirred up a shit storm in our tabloid channels.

— Gully Cricketer (@streetcricketr) April 4, 2018