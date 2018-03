ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्थित क्वीन्सलैंड म्यूजियम में एक कछुए के अंडे से बाहर निकलने का अनोखा टाइमलैप्स वीडियो बनाया गया। एबीसी न्यूज ने कछुए का करीब 45 सेकेंड का टाइमलैप्स वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है- ”जीवन का चमत्कार: टाइमलैप्स वीडियो दिखाता है कि एक लाल-भूरे रंग का कछुआ आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्वीन्सलैंड म्यूजियम में अंडे को से रहा है।” विडियो एक धुंधले से फ्रेम के साथ शुरू होता है, जिसमें अंडा ऊपर की तरफ से चटकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद तस्वीर स्पष्ट होती जाती है। अंडा जिस जगह रखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहां बर्फीली सतह पर छल्ले नुमा चीजें रखी हुईं भी दिखती हैं, लेकिन उनका इस अंडे से क्या संबंध है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अंडा संभवता कांच के एक स्टैंड में रखा दिखता है, क्योंकि कांच की दीवारों पर पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं।

Miracle of Life: Timelapse video shows a loggerhead turtle hatching from its egg at the Queensland Museum in Brisbane, Australia. https://t.co/heEzjSZhKT pic.twitter.com/U2LWyGaeou

— ABC News (@ABC) March 24, 2018