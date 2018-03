ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रिका के बीच आज यानि गुरुवार को तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस सीरीज के एक-एक मैच दोनों टीमों के खाते में हैं। इस सीरीज के अब तक खेले गए मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। डेविड वार्नर की बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के फैन कितना डरे हुए हैं, इसका अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि एक फैन ने डेविड वार्नर से कह दिया कि ज्यादा रन मत बनाना। फैन की इस घबराहट का डेविड वार्नर ने बहुत मजेदार तरीके से जवाब दिया।

डेविड नाम के फैन ने डेविड वार्नर को ट्वीट करते हुए लिखा, “आशा करता हूं कि बिना किसी मीडिया के शोर-शराबे के आप और आपका परिवार साउथ अफ्रिका में मजे कर रहा होगा। हमारा देश के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ हैं और आशा करता हूं कि हमारे मेहमान के रूप में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा होगा। टेस्ट मैच के लिए आपको गुड लक, यह एक पटाखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा रन मत बनाना।”

@davidwarner31 Away from the hype and media noise, I hope you and your family are enjoying your stay in SA, our country has a lot to offer and I hope you’re being treated well as visitors to our shores. Good luck for the test, it should be a cracker…dont get too many runs!

