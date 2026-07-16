डांस की कला के लिए सोशल मीडिया ने एक बड़ा मंच दिया है। आज छोटे बच्चों और युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों और ग्रामीण इलाकों के कलाकारों तक हर कोई सोशल मीडिया पर अपने डांस परफॉर्मेंस के वीडियो शेयर कर रहा है। शानदार डांस मूव्स, लोकप्रिय गानों और क्रिएटिव प्रस्तुतियों की वजह से ऐसे कई वीडियो बहुत कम समय में वायरल हो जाते हैं। इन वीडियो से कई कलाकारों को बड़ी पहचान मिलती है और कुछ को तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के मौके भी मिल जाते हैं।

सोशल मीडिया की वजह से, डांस वीडियो अब सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया नहीं रहे बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का साधन भी बन गए हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स लगातार अच्छी क्वालिटी वाले और दिलचस्प डांस वीडियो शेयर करते हैं, उनके अक्सर बहुत सारे फ़ॉलोअर्स बन जाते हैं। इससे विज्ञापनों, ब्रांड प्रमोशन, पेड कोलैबोरेशन, लाइव इवेंट्स और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कमाई के मौके मिल सकते हैं। चूकि अपने शौक को पूरा करते हुए पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपना हुनर ​​दिखाते हुए नज़र आते हैं।

सोशल मीडिया ने दिया नया प्लेटफॉर्म

कई महिलाओं को घर की ज़िम्मेदारियां संभालते हुए भी डांस के अपने शौक को पूरा करते देखा जाता है। वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समय निकालकर अलग-अलग गानों पर डांस वीडियो बनाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। इस माध्यम ने उनकी कला को एक बड़ा मंच दिया है, जिससे उनके डांस लाखों दर्शकों तक पहुँच पाते हैं। कई महिलाओं ने अपने डांस हुनर ​​से एक अलग पहचान बनाई है, जबकि कुछ को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मौके मिले हैं और कमाई के नए रास्ते खुले हैं।

सोशल मीडिया कई महिलाओं को अपने घर-परिवार और अपने शौक के बीच तालमेल बिठाते हुए, दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ अपनी कला दिखाने का मौका दे रहा है। हाल ही में ऐसी ही एक महिला का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत नज़ारे के बीच “अधीर मन झाले” गाने पर डांस करती दिख रही है। यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह वीडियो Instagram अकाउंट @star_morevaishu98official से शेयर किया गया था। इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हज़ारों लाइक्स मिल चुके हैं। कई यूज़र्स इस वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, “दीदी, आपने बहुत ज़बरदस्त डांस किया,” दूसरे ने लिखा, “बेहतरीन डांस, आंटी,” और एक और यूज़र ने कमेंट किया, “आंटी, आप सच में कमाल का डांस करती हैं।”

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