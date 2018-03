सरकार ने कोर्ट में बताया- 5 फीट मोटी दीवार के पीछे सुरक्षित है आधार डाटा, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

आधार सुरक्षा संबंधी सवाल पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसका डाटा पांच फीट मोटी और 13 फीट ऊंची दीवार के पीछे रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ से आधार सुरक्षा संबंधी सवाल पर यह बात कही थी। आधार का बचाव करते हुए वेणुगोपाल ने आगे कहा, “इससे सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए वास्तविक लोगों की पहचान में मदद मिलेगी और फर्जी पैनकार्ड जैसी समस्याएं खत्म होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियां भी इससे दूर होंगी।”

हालांकि, आधार की सुरक्षा को लेकर वेणुगोपाल के इस जवाब पर ट्विटर यूजर्स ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कई यूजर्स ने मोटी दीवार के पीछे आधार डाटा रखे जाने वाली बात हैरानी भी जताई है। सरकार के बयान पर एक यूजर्स लिखते हैं, “केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आधार की सुरक्षा में सावधानी बरती जाएगी। डाटा केंद्र की दीवार 13 ऊंची और पांच फीट चौड़ी है।”

भद्र सिन्हा लिखते हैं, “अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आधार डाटा सुरक्षित है, क्योंकि यह उस इमारत में रखा गया है जिसकी दीवारें दस फीट मोटी हैं।” जेट ली लिखते हैं, “क्या फेसबुक ने भी यूजर्स का डाटा उस इमारत में रखा था जिसकी दीवारें दस फीट मोटी थीं।”

In Supreme Court today:

Govt:

Will demonstrate safety precautions of Aadhaar. Our data centre has walls that are 13 feet high, 5 feet wide.

Speechless. #Aadhaar

— Name can be blank (@shubHASHISH) March 21, 2018