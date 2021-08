ट्वीट्स से हमला: किसान विरोधी हरियाणा है या पंजाब? पहल गिना कर खट्टर ने पूछा अमरिंदर से

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट्स से पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला बोल सवाल पूछे हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाकर उन्होंने पंजाब से पूछा है कि किसान विरोधी कौन है। दरअसल पंजाब सीएम अमरिंदर ने खट्टर पर किसान विरोधी होने का आरोप जड़ा था। उनका गुस्सा करनाल में हुए प्रकरण को लेकर था। खट्टर ने इसके पलटवार में पहले चंडीगढ़ में प्रेस के जरिए अमरिंदर पर वार किया और फिर ट्वीट्स की झड़ी लगाकर उन्हें माकूल जवाब दिया।

अमरिंदर सिंह ने अशांत माहौल के लिए भाजपा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि संकट इतना गंभीर नहीं होता अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा ने किसानों की चिंताओं पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा कि खट्टर के किसान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब पर आंदोलन की जिम्मेदारी डालकर प्रदर्शनकारी किसानों पर आपराधिक हमले का बचाव करने की कोशिश की।

एसडीएम की सफाई से सरकार संतुष्ट

खट्टर बोले-हर साल बढ़ जाते हैं बेरोजगार

उन्होंने कहा- क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपके अपने राज्य के किसान आपसे नाराज हैं? उन्होंने कहा कि किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए पंजाब या किसी अन्य राज्य से उकसावे की जरूरत नहीं है। पंजाब को दोष देने के बजाय कृषि कानूनों को निरस्त करें। अमरिंदर का ये भी कहना था कि किसानों का गुस्सा चुनावों के दौरान बीजेपी को भारी पड़ने वाला है।

Dear @capt_amarinder ji,

1. Haryana procures 10 crops at MSP – paddy, wheat, mustard, bajra, gram, moong, maize, ground nut, sun flower, cotton and makes the MSP payment directly into the account of the farmer. How many crops does Punjab buy from the farmer at MSP?

— Manohar Lal (@mlkhattar) August 30, 2021