दीवाली के शुभ अवसर पर कंपनियां अपने कर्मचारियों को तोहफे बांट रही हैं। इस बीच एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मिठाई नहीं बल्कि उपहार में कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कई लोग इस तोहफे की तारीफ कर रहे हैं तो कई कटाक्ष भी कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि कंपनी ने ऐसा क्या गिफ्ट कर दिया है।

दरअसल, दिल्ली और एनसीआर के लोग सर्दी के समय बढ़ते एयर पॉल्यूशन का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकारें बढ़ते AQI लेवल से निपटने के लिए कोशिशें तेज कर रही हैं। इन चिंताओं के बीच नोएडा का एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म अपने कर्मचारियों को दिवाली पर एक अनोखा तोहफा देकर चर्चा में आ गई है।

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ऐसे समय में दीवाली पर तोहफे के रूप में एस्ट्रोटॉक ने अपने कर्मचारियों के बीच 1,000 एयर प्यूरीफायर बांटे हैं। इस पहल ने सोशल मीडिया पर ध्यान खींचा है, कई यूज़र्स ने खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कर्मचारियों की हेल्थ और वेल-बीइंग को प्रायोरिटी देने के कंपनी के फैसले की तारीफं की है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक कर्मचारी को अचानक मिले त्योहार के तोहफ़े पर उसका रिएक्शन दिखाया गया, कर्मचारी इस बात से बहुत खुश हुआ।

‘दिल्ली के लोगों को इसकी जरूरत है’

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस पर कई लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स ने एस्ट्रोटॉक की इस पहल स्वागत किया, कई लोगों ने कहा कि एयर प्यूरीफ़ायर आने वाली सर्दियों में दिल्ली के लोगों की मदद कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने साफ़ हवा को बेसिक अधिकार के बजाय एक प्रीमियम जरूरत के तौर पर आम होते जाने पर भी चिंता जताई।

एक यूजर ने लिखा, “हां दिल्ली के लोगों को इसकी जरूरत है।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहाँ साफ़ हवा और साफ़ पीने का पानी बेसिक ज़रूरतों के बजाय प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन रहे हैं और किसी तरह, हम उन कंपनियों का जश्न मना रहे हैं जो एयर प्यूरीफायर बांट रही हैं, बजाय इसके कि हम यह सवाल करें कि उनके कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत ही क्यों है।”

एक तीसरे यूजर ने प्रतिक्रिया दी, “आने वाली सर्दियों में दिल्लीवासियों को इसी की जरूरत पड़ सकती है।” एक चौथे यूज़र ने कमेंट किया, “इसके बजाय सरकार को पटाखों पर बैन लगाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इससे पर्यावरण कैसे खराब होगा और अगर आप ऐसा करते रहे तो आप लोग मर जाएंगे…लेकिन नहीं! वे बस अच्छी हवा में सांस लेने का कोई और तरीका ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे।”

बता दें कि गुरुवार सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रही, सुबह 8 बजे ओवरऑल AQI 370 रिकॉर्ड किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के मुताबिक, नेशनल कैपिटल के कई हिस्सों में ‘गंभीर’ पॉल्यूशन लेवल रिकॉर्ड किया गया, जिसमें जहांगीरपुर में सबसे ज़्यादा AQI 459 रिकॉर्ड किया गया।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

डिस्क्लेमर: यह कंटेंट वायरल सोशल मीडिया डिस्कशन और एम्प्लॉई रिएक्शन को दिखाता है और यह सिर्फ़ जानकारी देने के लिए है।

यहां देखें वीडियो-