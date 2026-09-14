असम के गुवाहाटी में पत्नी की हत्या कर उसका कटा सिर फ्रिज में रखना वाले आरोपी रमनुज गोस्वामी की पुलिस वैन से कूदने के बाद मौत हो गई। मामला सोमवार तड़के का है, जब अस्पताल ले जाते समय आरोपी पुलिस वाहन से कूद गया जिसके बाद उसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, रामानुज गोस्वामी को स्थानीय थाने से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस वाहन से छलांग लगा दी। एक अधिकारी ने कहा, ”वह पहाड़ी इलाके से नीचे गिर गया और उसका सिर किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। उसे जीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।”

जीएमसीएच के अधीक्षक देवजीत चौधरी ने कहा कि पुलिस रामानुज गोस्वामी को सोमवार सुबह 3.41 बजे अस्पताल लेकर आई थी। उन्होंने यह भी कहा, ”उसे मृत अवस्था में लाया गया था, मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।” उन्होंने आगे बताया कि शव पर गोली लगने के कोई निशान नहीं थे। रामानुज गोस्वामी ने पिछले सप्ताह आत्मसमर्पण कर अपनी पत्नी रिया तालुकदार की हत्या करने की बात कबूल की थी। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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आरोपी ने कथित रूप से पत्नी के विवाहेतर संबंध को लेकर गुस्से में उसकी हत्या करने की बात कही थी। पत्नी का कटा हुआ सिर एक पॉलीथिन बैग में फ्रिज के अंदर रखा हुआ मिला था। दोनों की शादी को एक साल से भी कम समय हुआ था। गोस्वामी धुबरी जिले का रहने वाला था, जबकि तालुकदार गुवाहाटी की मूल निवासी थी।

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गुवाहाटी के बेलटोला से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, यहां एक शख्स ने अपनी नई नवेली पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद शव के सिर को फ्रिज में रख दिया और फिर पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। शादीशुदा महिला का शव टुकड़ों में बरामद किया गया। उसका कटा हुआ सिर प्लास्टिक की थैली में लिपटा फ्रिज के अंदर मिला और उसका क्षत-विक्षत धड़ फर्श पर पड़ा था। दोनों की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुए थे। इस घटना ने श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस की याद दिला दी है। मामले में अधिकारी ने बताया कि महिला के पति रामानुज गोस्वामी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

