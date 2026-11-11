असम के कामरूप जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की सुबह हुए ट्रेन हादसे का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के लोको पायलट कैबिन से इस हादसे को शूट किया गया, जिसमें हादसा रिकॉर्ड भी हुआ है। इस वीडियो में सबसे अहम बात जो सामने आई है वह यह है कि लोको पायलट ने घटना से पहले न सिर्फ ब्रेक लगाने की कोशिश की थी बल्कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन ब्रेक नहीं लगे थे जिसकी वजह से गाड़ी पटरी से उतर गई।

बुधवार सुबह करीब 7 बजे कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हादसे में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। वहीं अधिकारियों ने सभी यात्रियों के सुरक्षित होने का दावा किया है।

वीडियो में रिकॉर्ड हुआ जोरदार धमाका

घटना का जो वीडियो सामने आया है वह काफी डरा देने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हादसा रिकॉर्ड हुआ है। लोको पायलट के कैबिन से इस वीडियो को शूट किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोको पायलट ने इस हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया है। वीडियो में लोकोमोटिव के ड्राइवर को ट्रेन के जोरदार धमाके के साथ बैरिकेड से टकराने से कुछ पल पहले ब्रेक फेल होने की बात कहते हुए सुना जा सकता है।

समय पर ब्रेक नहीं लगने की वजह से हुआ हादसा

वीडियो में लोको पायलट को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सिग्नल लाल था और इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “सिग्नल रेड है… इमरजेंसी लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है।” लोको पायलट की यह बातें यही साबित करती हैं कि यह हादसा समय पर ब्रेक नहीं लगने की वजह से हुआ। वीडियो में लोको पायलट को दहशत में देखा जा सकता है।

अधिकारियों ने हादसे को लेकर क्या बताया?

अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब डिगारू रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को पहले लाने के लिए रिसीव किया जा रहा था। उसी वक्त कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट का स्पीड पर कंट्रोल नहीं रहा और ट्रेन पटरी से उतर गई। अधिकारियों ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके डेस्टिनेशन तक ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है।

*Indian Railways*

At around 06:54 hrs on 11.11.2026, while Train No. 13125 Kolkata – Sairang Express was being received at Digaru Railway Station in Assam to give precedence to another train, *the Loco Pilot could not control the speed,* resulting in aderailment, pic.twitter.com/mNwH9gqq3M — Preeti Sompura (@sompura_preeti) November 11, 2026

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