असम का एक वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है। इसमें एक आइसक्रीम बेचने वाले के साथ हुई लूट की घटना के बाद एक अजनबी उसकी मदद के लिए आगे आता है। आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी के पास दर्द से कराहते हुए आराम कर रहा था, तभी उस अजनबी ने उसे खाना, राशन और उम्मीद दी।

असम से एक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स का वीडियो चर्चा में है। वह सड़क पर सिसकियां लेकर रो रहा था। उसके साथ चोरी की घटना हो गई थी, उसके पेट में दर्द था वह सड़क किनारे आराम करने लगा। इसी बीच उसके पैसे और आइसक्रीम की चोरी हो गई। किसी ने उसकी सारी आइसक्रीम और पैसे चुरा ले गया। यह देखकर वह रोने लगा कि आज वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, यही सोचकर वह घर भी नहीं जा रहा था।

पंकज गोगोई ने शेयर किया वीडियो-

इसी वीडियो को कंटेंट क्रिएटर पंकज गोगोई ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्हें परेशान हाल में वह आइसक्रीम वाला मिला और वे रुककर उससे पूछने लगे कि क्या हुआ था।

गोगोई से बात करते हुए, आइसक्रीम बेचने वाले शख्स ने बताया कि उसे पेट में तेज़ दर्द हो रहा था और वह आराम करने के लिए अपनी गाड़ी के पास थोड़ी देर के लिए लेट गया था। जब उसकी नींद खुली, तो उसे पता चला कि कोई उसका आइसक्रीम का स्टॉक और 500 रुपये नकद चुरा ले गया है।

घटना के बारे में बताते हुए, वह वेंडर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने बार-बार कहा कि पैसे और आइसक्रीम तो किसी तरह दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसे इस बात की गहरी चिंता थी कि अब वह अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसकी दुर्दशा देखकर होकर गोगोई ने तुरंत मदद करने का फैसला किया।

इसके बाद गोगोई ने चावल, दूध और बिस्कुट खरीदने से पहले भोजन खरीदा ताकि शख्स के पास घर ले जाने के लिए आवश्यक किराने का सामान हो। पूरी बातचीत के दौरान, उन्होंने परेशान शख्स को सांत्वना दी और उसे कहा कि ऐसे कठिन समय में वह अकेले नहीं हैं।

वीडियो खत्म करने से पहले गोगोई ने चोरी की निंदा की और कहा कि जो लोग ईमानदारी से अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, उनसे चोरी करना शर्मनाक है। उनकी बातों और वेंडर की भावुक कहानी ने दर्शकों का दिल छू लिया।

वीडियो देख लोगों का टूट गया दिल

बाद में इस क्लिप को एक्स पर शेयर किया गया, जहां इसे तेज़ी से लोगों का ध्यान मिला और लोगों ने खूब सहानुभूति जताई। कई यूज़र्स ने कहा कि वीडियो देखकर उनका दिल टूट गया, कई लोगों ने उन लोगों पर गुस्सा ज़ाहिर किया जो पहले से ही गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्ति को निशाना बनाते हैं।

वहीं, कुछ लोगों ने सिर्फ़ घटना को रिकॉर्ड करने के बजाय दया दिखाने के लिए गोगोई की तारीफ़ की और कहा कि उनकी दयालुता के छोटे से काम ने इंसानियत में उनका भरोसा फिर से जगा दिया। कई दर्शकों को यह उम्मीद भी थी कि वेंडर को और मदद मिलेगी, जिससे यह साबित होगा कि जहां क्रूरता के एक काम ने उसे निराश किया था, वहीं दयालुता के एक और काम ने उसकी उम्मीद को फिर से जगाने में मदद की।

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यह वायरल वीडियो 25 जुलाई 2026 का है, विजय दिवस से पहले जनरल धीरज सेठ शहीदों को श्रद्धांजलि देने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे। इस समय वे अपनी मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए देखे गए। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…