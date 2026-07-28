Assam Flood Video: असम में आई भयानक बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, कई दर्दनाक कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक सच्ची घटना के बारे में जानकर लोगों का दिल बैठ गया है। यहां 13 साल के हृदिप पनिका की कहानी ने लोगों को जितना झकझोर दिया है उतना शायद ही किसी और ने किया हो। हृदिप ने बाढ़ के पानी से अपने पालतू पिल्ले को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।

दरअसल, नज़ीरा सब-डिस्ट्रिक्ट के बामुन पुखुरी गांव के एक लोकल मॉडल स्कूल में 7वीं क्लास का स्टूडेंट हृदिप, दीपक और पार्वती पनिका का इकलौता बेटा था। जब गांव में बाढ़ का पानी तेज़ी से बह रहा था, तो इस बच्चे ने देखा कि उसका तीन महीने का पिल्ला (बोरुन) पानी की तेज़ धारा में बह रहा है। अपने पालतू जानवर को डूबते हुए वह देख नहीं पाया और फिर उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। उसकी हिम्मत ने बोरुन की जान तो बचा ली, लेकिन हृदिप कभी वापस नहीं लौट पाया।

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माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़

इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता, पानी की तेज़ धारा उसे बहा ले गई। काफी खोजबीन के बाद बचाव दल को उसका शव मिला, जिससे उसके माता-पिता पर एक ऐसा दुखद पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

पनिका परिवार पहले ही बाढ़ में अपना घर और अपनी सारी चीज़ें बर्बाद होते देख चुका था। अपने इकलौते बेटे को खोने से यह दुख एक ऐसे गहरे सदमे में बदल गया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

परिवार के घर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें दीपक और पार्वती पनिका अपने बेटे के शव के पास बैठकर दुख मना रहे हैं और पास ही उनका पिल्ला चुपचाप बैठा है। इन दिल दहला देने वाले दृश्यों ने हज़ारों लोगों को झकझोर कर रख दिया है और कई लोगों ने ऑनलाइन सहानुभूति और दुख जताते हुए संदेश साझा किए हैं।

एक यूज़र ने लिखा, “फ़रिश्ते सच में होते हैं, और वह उन्हीं में से एक थे।” एक और शख्स ने कमेंट किया, “आखिर लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों उठानी पड़ रही है?” एक तीसरे यूजर ने लिखा, “यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है, यह दिल तोड़ने वाला है, नेक रूह को जन्नत नसीब हो।”

एक चौथे यूज़र ने कहा, “शब्द नहीं हैं, कोई खुशी इस दुख को कम नहीं कर सकती। किस्मत कितनी बेरहम है कि जीने की एकमात्र वजह ही छीन ली। माता-पिता को हिम्मत मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले।”

क्रिएटर होमोय गोगोई ने मदद के लिए माता-पिता को दिए 50,000 रुपये

बाद में कंटेंट क्रिएटर होमोय गोगोई ने पीड़ित परिवार से मुलाक़ात की और एक लाख रुपये के कम्युनिटी रिलीफ फंड से तुरंत आर्थिक मदद के तौर पर 50,000 रुपये दिए। हृदिप की मौत असम में आई अब तक की सबसे भयानक बाढ़ के दौरान हुई है। सिर्फ़ एक हफ़्ते से कुछ ज़्यादा समय में कम से कम 66 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग सात लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अधिकारी अभी भी ज़्यादा लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचा पाए हैं। शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ नहीं देखी; ऊपरी असम में हर दिन बढ़ता पानी नए-नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है।

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