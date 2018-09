सोशल मीडिया पर ट्रोल्स काफी सक्रिय रहते हैं और यही वजह है कि एक सामान्य सी तस्वीर को भी वह अपनी क्रिएटिविटी या कहें कि खुराफात से उस पर मीम्स बना देते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप का मैच भी इन ट्रोल्स की नजरों से नहीं बच सका। इस मैच में पाकिस्तान की हार के साथ ही कप्तान सरफराज अहमद सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए। भारत और पाकिस्तान लंबे समय के बाद एक दूसरे के सामने थे, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपने समर्थकों को निराश किया और वह भारत को टक्कर देने में नाकाम रहे। जब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी और लगभग मैच जीतने की तरफ बढ़ रही थी, तभी टीवी कैमरों पर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद अपना पाजामा सही करते नजर आए। बस इसी तस्वीर पर ट्रोल्स ने सरफराज अहमद को निशाने पर ले लिया।

Just checking if everything still there #INDvPAK pic.twitter.com/bALmbKQ5TW

— Rosy (@rose_k01) September 19, 2018