मंगलवार को एशिया कप में भारत और अफगानिस्तान का मैच काफी रोमांचक रहा। इस मैच में रोमांच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मैच टाई रहा। हालांकि अफगानिस्तान की टीम ने अपने से कहीं ज्यादा मजबूत टीम भारत को जिस तरह से बराबरी पर रोका, ऐसे में यह अफगानिस्तान की ही जीत मानी जाएगी। वहीं मैच के टाई होने पर भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर कई लोग ट्वीट कर केएल राहुल को मैच के टाई होने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल केएल राहुल अपनी पारी के दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट तोहफे में दे दिया। इतना ही नहीं केएल राहुल ने साफ तौर पर आउट होने के बावजूद भी रिव्यू ले लिया।

बता दें कि रिव्यू में भी केएल राहुल आउट ही दिए गए। जिसके चलते भारत को अपना रिव्यू गंवाना पड़ा। बाद में जब एमएस धोनी को अंपायर ने गलत आउट दे दिया तो धोनी को रिव्यू ना होने के चलते पेवेलियन लौटना पड़ा। ऐसा ही कुछ दिनेश कार्तिक के विकेट में भी हुआ और उन्हें भी अंपायर के गलत फैसले का शिकार होना पड़ा। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस केएल राहुल को मैच टाई रहने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने केएल राहुल पर खूब गुस्सा निकाला।

No Sound On Ultra Edge

Was Missing The Stumps If KL Rahul Wouldn’t Have Wasted That Review, MS Dhoni Would’ve Been Notout And Still On The Crease. #INDvsAFG #INDvAFG #AFGvIND #AFGvsIND pic.twitter.com/wkDetLtHco — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) September 25, 2018

That review taken by kl rahul was the turning point of the match — iamanubhav (@anubhav_kawatra) September 25, 2018

KL Rahul gets the wicket of both Dinesh Karthik and Dhoni with his masterstroke DRS.. #INDvAFG — Sameer Allana (@HitmanCricket) September 25, 2018

Only I know how I’m controlling myself from speaking undesirable words to KL Rahul and to the legendary umpire. #IndvAfg DHONI WASN’T OUT AND WAS DISAPPOINTED. — Pamita Kumari (@PamitaKumari1) September 25, 2018

मैच की बात करें तो भारत पहले ही एशिया कप के फाइनल में जगह बना चुका है और अफगानिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। ऐसे में मंगलवार को खेला गया मैच एक औपचारिकता भर था। ऐसे में भारत ने अपने कई अहम खिलाड़ियों को आराम दिया और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मैदान पर उतारा। मैच के परिणाम को देखें तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अभी तक एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की टीम अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ थोड़ा कमजोर पड़ गई। अफगानिस्तान की तरफ से उसके ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने बेहतरीन पारी खेली और शतक बनाया। भारत की तरफ से ओपनिंग जोड़ी ने ठोस शुरुआत दी थी, लेकिन बाद में पूरी टीम एक-एक कर पेवेलियन लौट गई।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App