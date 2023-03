चिल्ला कर नारा लगाने में शर्म नहीं आती? ब्राह्मण महापंचायत में शामिल हुए रेल मंत्री तो आ रहे ऐसे कमेंट, जयंत चौधरी ने भी उठाया सवाल

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत आयोजित किया गया था। महापंचायत में कांग्रेस-बीजेपी दोनों पार्टियों से 30-30 टिकट बाह्मण समाज को देने की मांग की गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram