राजस्थान की राजधानी जयपुर से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक बाइक पर सवार युवती के साथ दो युवक छेड़छाड़ करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदेश को ऐसा गृहमंत्री चाहिए जो केवल इसी विभाग पर ध्यान दे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि एक युवती बाइक पर सवार है, पीछे से दो युवक भी एक बाइक पर जा रहे हैं। इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठा युवक, युवती के साथ छेड़छाड़ करता है। यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो जाती है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़की छेड़खानी करने वाली युवक को मारने का भी प्रयास करती है।

अशोक गहलोत ने सीएम पर साधा निशाना

अशोक गहलोत ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “जयपुर में बाइक पर जा रही युवती के साथ दो बाइक सवार युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना असमाजिक तत्वों की कुत्सित मानसिकता एवं प्रदेश में खत्म हो रहे कानून का इकबाल का उदाहरण है। गंभीर बात यह है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं। हजारों सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, निर्भया टीम, पुलिस पेट्रोलिंग आदि के बावजूद प्रदेश की राजधानी में बालिकाओं की ऐसी स्थिति है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि प्रदेश को एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है क्योंकि मुख्यमंत्री दौरों में व्यस्त रहते हैं इसलिए गृह विभाग पर उनका ध्यान नहीं है। राजस्थान पुलिस को ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।”

इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। कपिल बिश्नोई नाम के युवक ने X पर लिखा, “अगर सोशल मीडिया में कोई ताक़त है। अगर कोई सार्थकता है तो इन दोनों मनचलों की पुलिस की गिरफ़्त में रोते हुए की वीडियो आनी चाहिए।”

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अलीगढ़ में रोटी पर थूक लगाकर बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला रोरावर क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर