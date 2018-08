आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद आशीष खेतान ने अब सार्वजनिक रूप से इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि, “मेरे बारे में यह कहा जा रहा है कि किसी सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर मैंने पार्टी छोड़ी है, यह पूरी तरह अफवाह है। मैंने काफी सोंच-समझकर यह फैसला लिया है। मैं अपने लीगल पैक्टिस पर ध्यान देना चाहता हूं। इसके साथ ही एक बार फिर लेखनी के क्षेत्र में वापस लौटना चाहता हूं।”

आशीष खेतान ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि, “मैं एक पत्रकार हूं, जो हर समय आम लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता है। इसी वजह से समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मैं राजनीति में आने को प्रेरित हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार में शामिल हुआ। पिछले दो सालों से मुझे खुद पर संदेह हो रहा था और एक सवाल बार-बार मेरे मन में आ रहा था कि क्या मैं चुनावी राजनीति में खुद को बनाये रखना चाहता हूं? इस साल की शुरूआत में मैंने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ काफी विचार-विमर्श के बाद सक्रिय राजनीति को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, पार्टी और सरकार दोनों कई तरह के संकटों का सामना कर रही थी, इसलिए मैंने एक सही समय का इंतजार किया। मैंने कई मौकों पर पार्टी नेतृत्व को भी अपने फैसले से अवगत करा दिया था।”

This is my facebook post, to clear the air and to quell all rumours. Thanks pic.twitter.com/jZVZorgeFO

— Ashish Khetan (@AashishKhetan) August 22, 2018