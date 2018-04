Asaram Bapu Verdict: कांग्रेस ने शेयर किया आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी का वीडियो, लिखा- आदमी संगति से जाना जाता है

नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिये जाने के बाद कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और लिखा है, “एक आदमी की पहचान उसकी संगति से होती है, ऐसा ईसप कहते हैं।” बता दें कि ईसप ग्रीक कथाकार थे। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किये गये इस वीडियो में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, “मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं।” वीडियो में आसाराम और नरेंद्र मोदी एक मंच पर खड़े हैं। इस वीडियो के मुताबिक, आसाराम कह रहा है, “यह कैसा अनोखा संगम है, धर्मसत्ता और राजसत्ता जब मिलती है तो प्रजा का बेड़ा पार हो जाता है। मैं हमेशा से कहता था, लेकिन आज मुझे मेरा शिव मिल गया।” हालांकि ये वीडियो कब का है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है।

“A man is known by the company he keeps” – Aesop’s fables #AsaramVerdict pic.twitter.com/CTOQ8HKJ1O — Congress (@INCIndia) April 25, 2018

कांग्रेस के इस ट्वीट पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम लोगों को नेहरू, गांधी का कच्चा चिट्ठा खोलने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस इस पर पछताएगी। एक यूजर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत की आसाराम के साथ तस्वीरें शेयर की है। एक तस्वीर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भगोड़े जाकिर नाइक के साथ नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लालू यादव और राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की है। एक यूजर ने नेहरू और एडविना माउंटबेटन की तस्वीर शेयर की है। एक यूजर ने राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी सिख दंगों के आरोपी के साथ कैसे मौजूद हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस का इतिहास ही कुकर्मी बाबाओं के तलवे चाटने का है। चलिए यदि मोदी जी उसकी सभा मे गए भी थे तो तब वो मुलजिम नहीं था।

कांग्रेस का इतिहास ही कुकर्मी बाबाओं के तलवे चाटने का है। चलिए यदि मोदी जी उसकी सभा मे गए भी थे तो तब वो मुलजिम नहीं था। पहले हरियाणा और फिर राजस्थान और केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए राम रहीम और आसाराम को सजा हुई । सच जीता मोदी जी की निष्पक्षता के कारण । — Deepak Chandna (@DeepakChandna3) April 25, 2018

“A man is known by the company he keeps” pic.twitter.com/XWODIfNGlF — Ankur Singh (@iAnkurSingh) April 25, 2018

What about this…. with convicted criminal… please be big pic.twitter.com/oyFoKNHZ7Q — VIVEK SINGH CHANDEL (@mausamchandel) April 25, 2018

“A man is known by the company he keeps” – Aesop’s fables। Are you kidding? pic.twitter.com/nsxMVrcHlS — Ashish Malik (@ashishgmt) April 25, 2018

“A man is known by the company he keeps” – Aesop’s fables #AsaramVerdict pic.twitter.com/flzs6UEo5A — Kailash Wagh (@kailashwg) April 25, 2018

Our character is reflected in our choice of friends.@RahulGandhi with a man responsible for Sikh Genocide 1984. pic.twitter.com/GXVTJho7Ri — Lilly Mary Pinto (@LillyMaryPinto) April 25, 2018

बता दें कि जोधपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

