पश्चिम बंगाल हिंसा: बम धमाके में उड़ा आईपीएस का हाथ, तस्वीर देख लोगों ने कहा- बड़ी कठिन है पुलिस की नौकरी

रामनवमी के जुलूस को लेकर दो समूहों के बीच पश्चिम बंगाल में भारी संघर्ष हुआ। भड़की हिंसा में एक व्‍यक्ति की मौत हो गई जबकि दो पुलिस अधिकारी बुरी तरह जख्‍मी हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ”आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस उपायुक्त अरिंदम दत्‍ता चौधरी घटना में घायल हो गए। जब प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए बम के फटने की घटना में उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” प्रभारी अधिकारी (ओसी) प्रमित गांगुली को भी हिंसा में सिर में चोट आई। आईपीएस एसोसिएशन ने अरिंदम की फोटो पोस्‍ट कर इस घटना की निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है, ”पुलिस जिन कठिन हालातों का सामना करती है, उसे देख तकलीफ होती है।”

आईपीएस एसोसिएशन की पोस्‍ट पर लोगों का गुस्‍सा फूट पड़ा। यूजर्स ने इसके दोषियों को जल्‍द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। नरेंद्र दुबे ने लिखा, ”बहुत कठिन है पुलिस की नौकरी ,जो करता है वही समझता है। सरहद पर तो दुश्मन का पता है यहाँ अपने ही वतन के अपने , हमलावर हो जाते हैं। ईश्वर DCP Arindam Dutta साहब को जल्द स्वास्थ्य लाभ दे।”

Asansol-Durgapur DCP & IPS officer Arindam Dutta Chowdhury was severely injured & lost his hand in abhorring violence on Monday. We pray for his speedy recovery and full restoration of hand. pic.twitter.com/xuRZCdz1cI

It pains to see this and brings to fore perils and tough situations that police face.

पूजा अग्रवाल ने कहा, ”पुलिस को अब पता चल रहा होगा की मानवता के दुश्मन कोन है,बहुत दुखद 56 राष्ट्र त्रस्त है तो भारत कैसे बचेगा जहाँ नेता इनके संरक्षक है।” एक अन्‍य यूजर ने कहा, ”सेना की तरह समाज में प्रशासनिक अधिकारियों को खुली आजादी दे देनी चाहिए! अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करने वाले राजनेता इसके पूर्ण जिम्मेदार है।”

Wishing him a speedy recovery…even a police officer is not safe in Bengal.

— Jeetendra Bhakta

Now atleast police should understand the situation and use their brain. If they feel pain then hindu samaaj also do who are facing this things every next sec in wb . — Speak Truth (@sap2312) March 27, 2018

@IPS_Association For How long you are going to blame this on Politicians? Use your authority — No Conversion (@noconversion) March 27, 2018

Police must take strict action against all responsible goons, because it’s inhumanity … we pray for his speedy recovery … Jai Hind.. — Dr Mohit Verma (@mohitv7) March 27, 2018

I am shocked and pained to see this images of Sri Arindam Dutta Chowdhary, IPS. The culprits should be booked and given highest level of punishment. @HMOIndia @rajnathsingh — ExploreMediaCentre® (@FastNewsDelhi) March 27, 2018

Police should have guts to shoot when attacked irrespective of political backing. It is shameful to see getting bashed by public. Now give solid police treatment for the trouble mongers — Ramakrishna UR (@ramakirao) March 27, 2018

Strange no comments from human rights activists @NhrcIndia — anamika (@annexmika) March 27, 2018

it happens because often top leadership of police forces, mostly led by IPS fail to stand up in the interest of forces & instead meekly surrender to the dictums of political leadership. Why on earthy a policeman cannot shoot in self defence? Why police is so helpless in Bengal ? — Pathikrit Payne (@live_pathikrit) March 27, 2018

Culprits must be severely punished.They should be punished publicaly Where is Human Rights Gang.Don’t they have feeling for such officers? — Pavan Hashani (@PHashani) March 27, 2018

Where are Human right activities now , those who are running from pillar to post to save anti-nationals, Naxalites and terrorists. — utkarsharaokar@gmail.com (@utkarsharaokar) March 27, 2018

बता दें कि रामनवमी के जुलूस को लेकर दो समूहों के बीच संघर्ष होने के एक दिन बाद बर्द्धमान पश्चिम जिले के रानीगंज इलाके में मंगलवार (27 मार्च) को भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिलाधिकारी शशांक शेट्टी ने कहा कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की गश्ती के साथ ही शांति हो गई है। उन्होंने कहा, ”हमें सूचना मिली है कि कल (सोमवार) की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिंसा के बाद यहां पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।”

