दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने एक ट्वीट को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बुधवार को केजरीवाल ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें एक कार्टून दिखाई दे रहा था। इस कार्टून में आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने इस ट्वीट को लेकर केजरीवाल लोगों के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने केजरीवाल को ट्रोल करना शुरु कर दिया। यूजर्स केजरीवाल पर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी इस ट्वीट के लिए अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है।

मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि ‘यह हिंदुत्व की ताकत है। हम हिंदू शांति से रहते हैं और कभी भी प्रचार-प्रसार में यकीन नहीं रखते। सत्ता के भूखे अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं की भावना आहत की है, क्योंकि इससे उनके वोट बढ़ते हैं। यह देखकर दुख हुआ।’ वहीं दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने भी ट्वीट कर केजरीवाल की आलोचना की। बग्गा ने लिखा कि “अरविंद जी, आपको मोदी जी से दिक्कत है, आपको बीजेपी से दिक्कत है, आपको हमसे दिक्कत है। आपको हमें जो कहना है, कह दीजिए। हमें गाली दे दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म के चिन्हों को अपमानित न करें, स्वास्तिक हमारा पवित्र चिन्ह है, हम पूजा करते हैं इसकी”

Someone sent this … pic.twitter.com/IScYDLgwZr — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 20, 2019

This is the power of Hindutva.

We Hindus live peacefully. We have never believed in Prachar or Prasaar.

It hurts to see power hungry @ArvindKejriwal berating Hindus nd Hinduism when it suits his vote calculations.#ShameOnKejriwal@CeodelhiOffice should take strict action https://t.co/E3o0kO6zWJ — Chowkidar Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) March 20, 2019

अरविंद जी आप को मोदी जी से दिक्कत है,आपको बीजेपी से दिक्कत है, आपको हमसे दिक्कत है,आप हमें जो कहना कह दीजिये,हमे गाली दे दीजिए,लेकिन हिन्दू धर्म के चिह्यो को अपमानित न करे, स्वस्तिक हमारा पवित्र चिह्न है, हम पूजा करते है इसकी । https://t.co/23aY9wsdSJ — Chowkidar Tajinder Bagga (@TajinderBagga) March 20, 2019

Swastika is sacred symbol of Hindus (including Buddhists & Jains) representing Sun & prosperity. Instead of condemning such Hinduphobic cartoon, you are sharing it. Does @AamAadmiParty want a Delhi in which Hindus are thrown out using brooms? India must reject this hate politics. — Advaita (@AdiShankaraa) March 20, 2019

वहीं कुछ यूजर्स ने ट्वीट में हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह जैसे दिखने वाले चिन्ह की तुलना नाजी सिंबल से करने पर आपत्ति जतायी। बहरहाल केजरीवाल अपने इस ट्वीट को लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी, दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की इच्छुक थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा दिलचस्पी ना दिखाए जाने के बाद अब आप नेता, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।

