आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इन दिनों लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल, केजरीवाल ने जब से बिक्रम मजीठिया, नितिन गडकरी समेत कई नेताओं से माफी मांगी है, तभी से ही अरविंद केजरीवाल को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब लेखक चेतन भगत ने भी एक ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने की कोशिश की है। चेतन भगत के ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर लोग अरविंद केजरीवाल की खिल्ली उड़ाने में जुट गए। बता दें कि चेतन भगत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि क्या सॉरी बोलने में बहुत देर नहीं हो गई है…।

इस ट्वीट के जवाब में कुछ लोगों ने चेतन भगत को भी निशाने पर लिया, वहीं कई यूजर्स ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल को जिस इंसान से माफी मांगनी चाहिए, वह हैं शीला दीक्षित। वहीं, एक यूजर ने लिखा – मिस्टर नौटंकी लाल..@अरविंद केजरीवाल। बता दें कि अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों में कई विरोधी नेताओं से माफी मांग चुके हैं। पंजाब में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने पर तो पंजाब में ‘आप’ में ही बवाल हो गया था और पार्टी टूटने का खतरा बन गया था। हालांकि, किसी तरह बात संभली है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी केजरीवाल को माफी मांगने पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Is it too late to say I am sorry…. #guesswho — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) March 21, 2018

if there is a single person Kejriwal owes apologies to, it is Mrs Sheila Dixit……. — SAMIR KANT Jha (@samir_kant) March 21, 2018

Politics ke sabse dramebaj neta ak sadji — Durgeshmertiya (@Durgesh46043709) March 21, 2018

To India! For misguiding by praising the Hitler we r coping! And yeah, Its not late! — Alok kumar singh (@alok_vicky) March 21, 2018

माफी मांगने को लेकर आम आदमी पार्टी का तर्क है कि केजरीवाल पर कई मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, जिससे वह सरकारी कामों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका कोर्ट-कचहरी में ज्यादा वक्त बीत रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल अब अपने राजनैतिक विरोधियों से माफी मांगकर विवाद को निपटाने की कोशिशों में लगे हैं।

