अरविंद केजरीवाल ने बताया, बचपन में वह बनना चाहते थे डॉक्टर, क्यों चुनी थी इंजीनियरिंग की राह

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आईआईटी खडगपुर के बेहतरीन छात्र रहे हैं, लेकिन उनका सपना बचपन से इंजीनियर बनने का नहीं था। एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वह बनना तो चाहते थे डॉक्टर पर एक सीनियर की सलाह के बाद उन्होंने अपनी राह आईआईटी की तरफ मोड़ ली। पढ़ाई इसके मुताबिक ही की और आईआईटी खडगपुर में सिलेक्ट हुए।

दिल्ली सरकार के प्रोग्राम देश के मेन्टर बनो में उन्होंने अपनी बीती जिंदगी के कुछ राज बयां किए। केजरीवाल ने बताया कि उनकी हसरत डॉक्टर बनने की थी। उस समय 10 वीं के बाद ही तय करना होता था कि मेडिकल लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग। वह मेडिकल के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनके सीनियर थे अरविंद पांडेय। वह आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उन्होंने ही केजरीवाल को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

दिल्ली के सीएम ने बताया कि अरविंद पांडेय ने उनसे कहा कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो देश में केवल एम्स ही ऐसा संस्थान है जो सबसे अच्छा है। लेकिन वहां 30 सीटें ही होती हैं। अगर इंजीनियंरिंग की तरफ जाना चाहते हो तो देश में पांच आईआईटी हैं। उनमें तकरीबन डेढ़ हजार सीटें होती हैं। उनका आशय था कि 30 के बजाए डेढ़ हजार सीटों के लिए लड़ना सरल है। वहां एडमिशन एम्स की बजाए ज्यादा आसानी से हो सकता है और वह एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं।

Who mentored Delhi CM @ArvindKejriwal?

