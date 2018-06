केजरीवाल ने कार्टून पोस्ट कर बीजेपी की हार पर ली चुटकी , यूजर्स ने दिलाई पंजाब की याद

उप-चुनावों में मिल रही हार ने जहां भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, वहीं विरोधी इस मुद्दे पर भाजपा की टांग खींचते नजर आए। 28 मई को 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों हुए उप-चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, जिसके तहत भाजपा को इसमें सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, वहीं एक सीट नागालैंड में उसकी सहयोगी पार्टी एनडीडीपी को मिली है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अपने इस ट्वीट में केजरीवाल ने एक कार्टून शेयर किया, जिसमें भाजपा को उप-चुनावों में मिली हार पर चुटकी ली गई थी। लेकिन यह कार्टून शेयर कर खुद अरविंद केजरीवाल खुद लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

दरअसल केजरीवाल के इस ट्वीट के लिए लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरु कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उप-चुनावों के दौरान पंजाब की एक सीट शाहकोट में भी उप-चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। इसे लेकर ट्रोल्स ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। एक यूजर ने केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि जिस सीट पर आम आदमी पार्टी को पिछली बार 40000 वोट मिले थे, वहीं आम आदमी पार्टी इन उप-चुनावों में सिर्फ 920 वोट पाकर अपनी जमानत जब्त करा चुकी है। एक अन्य यूजर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे और पूरा देश बदलने की बात करते हैं।

Aur punjab me jaha pichli baar 40,000 vote mile aam aadmi party ko vaja AAP is bypoll me 920 pe aa gayi. Jamanat jabt karvane me expert ho.

Our jamant is our jamanat

None of your jamanat

— Err… (@Gujju_Er) June 1, 2018