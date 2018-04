अरविंद केजरीवाल ने उठाया नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत पर सवाल, ट्विटर पर मिली लताड़

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े द्वारा ट्विटर पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर अब ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा उनकी जमकर आलोचना कर रहा है। दिल्ली सीएम ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पीएम मोदी की स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, हेरीटेज योजना और दीनदयाल योजना, ये सभी पैसों के लिए तरस रही हैं।

इस रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी की नीयत पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा, ‘बात नीयत की है। क्या नीयत काम की थी या केवल मीडिया में शोर करना था? एक तरफ केंद्र सरकार काम कम और प्रचार ज्यादा करती है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार काम ज्यादा और प्रचार कम करती है।’

केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए उनके द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत अन्य नेताओं से माफी मांगने के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया। एक यूजर ने कहा, ‘केजरीवाल सर जी ने दूसरे नेताओं पर “मानहानि” का आरोप लगाकर AAP संगठन खड़ा किया, वालंटियर भर्ती किये, जनता से वोट मांगे, करोड़ो रुपये का चंदा लिया, अरविंद जी को उन सभी से “माफी” मांगनी चाहिए।’ एक यूजर ने लिखा, ‘सर ऐसा लग रहा है ये ट्वीट नहीं, लेकिन आपने आपका Bio लिख दिया हो।’ एक यूजर ने लिखा, ‘मजिठिया, जेटली और सिब्बल पर झूठे आरोप लगाए थे और फिर सबसे माफी मांगते फिर रहे, तो भारत के एक नंबर के फेंकु महान खुजलीवाल के बारे मे क्या राय है।’ एक ने कहा, ‘आप सरकार न स्वच्छ भारत में एक भी रुपए खर्च नहीं किए, ऐसा क्यों? कुछ आइडिया है?’ एक यूजर ने लिखा, ‘सर आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए ये ट्वीट करने में।’ एक ने कहा, ‘केजरीवाल जी आपकी नीयत क्या है हमें पता है।’

