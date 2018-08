उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने रामलीला मैदान का नाम पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बदलने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहमत नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि, ” रामलीला मैदान इत्यादि के नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखने से वोट नहीं मिलेंगे। भाजपा को प्रधान मंत्री जी का नाम बदल देना चाहिए। तब शायद कुछ वोट मिल जायें क्योंकि अब उनके अपने नाम पर तो लोग वोट नहीं दे रहे।”

Delhi: North Delhi Municipal Corporation has proposed the renaming of Ramlila Maidan after former PM Atal Bihari Vajpayee. pic.twitter.com/js5bAPAyRq

