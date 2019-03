कांग्रेस से गठबंधन के लिए केजरीवाल बेकरार, जमकर हो रहे ट्रोल, कुमार विश्वास ने भी लिए मजे

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भाजपा को हराने के लिए कई बार अपनी पार्टी ‘आप’ के साथ कांग्रेस से गठबंधन के लिए कह चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन के लिए मना करने के बाद भी वह लगातार कोशिश में हैं। उन्होंने केजरीवाल के इस रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। इतना ही उनके ही सहयोगी और बागी सुर वाले कुमार विश्वास तक ने केजरीवाल पर तंज कसा है।

इसके अलावा हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। केजरीवाल ने लिखा था,देश के लोग अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को हराना चाहते हैं। अगर हरियाणा में JJP, AAP और कांग्रेस साथ लड़ते हैं तो हरियाणा की दसों सीटों पर भाजपा हारेगी। राहुल गांधी जी इस पर विचार करें।

केजरीवाल के इस उतावलेपन का मजाक सोशल मीडिया पर खूब नजर आ रहा है, लोग मीम्स, फोटो वीडियो डालकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का खूब मजाक बना रहे हैं।आप भी देखिए सोशल मीडिया पर कुछ खास मीम्स जो सीएम केजरीवाल जी के मजे लेने के लिए शेयर किए जा रहे हैं।

When kejriwal asked Shiela for gathbandhan pic.twitter.com/GbMTUDaWj8

@ArvindKejriwal sir right now to impress congress for alliance @TajinderBagga @DrKumarVishwas pic.twitter.com/f8uYhkIZqb

— Vishwajeet Singh (@VishwajeetSing1) March 14, 2019