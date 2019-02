दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रचार-प्रसार पर खासा ध्यान दे रहे हैं। शनिवार को विभिन्न अखबारों में अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के विज्ञापन नजर आए। जिसके चलते सोशल मीडिया पर यूजर्स अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के वेस्ट लक्ष्मी नगर और खुरेजी खास इलाके में सीवर लाइन बदलने का काम शुरु करा रही है। इस संबंध में विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। इस पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन सीवर लाइन के काम के लिए पूरे पेज पर विज्ञापन देना है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी सरकार द्वारा साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर केन्द्र की भाजपा सरकार से सबूत मांगे गए थे।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने तो ट्वीट कर अखबारों को ‘मॉल ऑफ केजरीवाल’ करार दिया। इतना ही नहीं पत्रकार और पूर्व आप नेता आशुतोष ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आशुतोष ने ट्वीट में लिखा कि ‘आज के अखबारों में मोदी जी को केजरीवाल ने बुरी तरह से पीट दिया। मोदी जी का एक विज्ञापन और केजरीवाल के 6। 5 फुल पेज और एक हाफ पेज। ये हुई न बात। मोदी जी को कोई तो मिला प्रचार में पछाड़ने वाला।’ अन्य पूर्व आप नेता और विधायक कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। भाजपा नेता तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और सीवर लाइन का विज्ञापन देने पर दिल्ली के सीएम पर तंज कसा।

Today’s newspapers seemed to me a “Mall Of Kejriwal” with @AamAadmiParty advertisements splashed all over. Is this the taxpayer’s money being splurged callously? Can someone from his office or @AamAadmiParty explain? And we thought CM didn’t have money to contest elections!!! pic.twitter.com/gJig0F06yu

