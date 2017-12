राहुल गांधी ने शनिवार (16 दिसंबर) को आखिरकार सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल ली। उन्होंने आज आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल लिया। पिछले 19 सालों से उनकी मां सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर थी, जिसे आज उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। इस अवसर पर राहुल अपने सामान्य परिधान सफेद कुर्ता पाजामा और काली जैकेट में मौजूद थे। पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में हुए समारोह में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा राहुल के निर्वाचन का प्रमाणपत्र उन्हें सौंपे जाने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी की प्रक्रिया पूरी हुई। यह पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र समारोह पूर्वक दिया गया। समारोह में जश्न का माहौल देखने को मिला। राहुल की ताजपोशी से खुश पार्टी कार्यकताओं व समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर, नाच-गाकर अपनी खुशी जाहिर की। राहुल को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”राहुल जी को बड़ी जिम्‍मेदारी मिलने पर बधाई, भविष्‍य के लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।” वैसे तो केजरीवाल ने कुछ भी अटपटा नहीं कहा, मगर कुछ लोग उन्‍हें ट्रोल करने की कोशिश करने लगे। एक यूजर ने कहा क‍ि कभी ‘आप कांग्रेस को गालियां देकर आंदोलन करते थे, आज उन्‍हें बधाई दे रहे हैं। इसी बहाने जवाब में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट भी शेयर किया जिसमें उन्‍होंने राहुल को अध्‍यक्ष बनने पर बधाई दी थी।

Congratulations Rahul ji for this big responsibility and our best wishes for all ur endeavours.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 16, 2017