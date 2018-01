अरुण जेटली के साथ अरविंद केजरीवाल का डिनर, लोग ले रहे मजे

गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी लीडर अरुण जेटली और नितिन गडकरी से मिले। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उन्होंने यमुना सफाई अभियान पर चर्चा की। वहीं शाम को वो वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ डिनर पार्टी में दिखे। ये डिनर पार्टी जीएसटी काउंसिल की तरफ से आयोजित थी। दोनों ही नेताओं से अरविंद केजरीवाल काफी गर्मजोशी से मिले। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आईं। तस्वीरें सामने आते ही ये सोशल मीडिया में वायरल होने लगीं। लोग इन तस्वीरों के जरिये अरविंद केजरीवाल के मजे ले रहे हैं। बीजेपी नेताओं से केजरीवाल की मुलाकात पर लोग लिख रहे हैं कि बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ अरविंद केजरीवाल। (फोटो-ट्विटर) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ अरविंद केजरीवाल। (फोटो-ट्विटर)

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अरविंद केजरीवाल। (फोटो-ट्विटर) वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अरविंद केजरीवाल। (फोटो-ट्विटर)

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का इन दोनों ही नेताओं के साथ कानूनी विवाद चल रहा है। जहां नितिन गडकरी ने उनपर मानहानि का मुकदमा किया था वहीं अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केस फाइल किया हुआ है। इतनी कानूनी तल्खी के बाद जब केजरीवाल की इन दोनों से मुलाकात हुई तो ट्विटर यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिये।

जहां कुछ यूजर्स इस मुलाकात पर लिख रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को अपने इन दोनों मंत्रियों से ये नहीं पूछना चाहिए कि जिसने उन्हें कायर और सनकी कहा उससे क्यों मिल रहे हैं। वहीं बहुत से यूजर्स लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दोनों से माफी मांगने गये होंगे। लोग लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो इन दोनों की कानूनी लड़ाई चल रही है उसी के लिए दिल्ली सीएम माफी मांगने गए होंगे। कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता।

Shouldn't @narendramodi asked @nitin_gadkari @arunjaitley , why these people are doing bonhomie with @ArvindKejriwal who called him pshycopath and coward. Modi sir pls take revenge from this bullshit. International media covered what he said about you. https://t.co/6pkiz080L6 — Onkar Tiwari (@SirOnkar) January 18, 2018

Nobody is anybody's permanent enemy or friend in politics. One day @ArvindKejriwal and @arunjaitley may be fighting in courts and next day they can be seen laughing with each other. Strange, defies logic but perfectly acceptable in politics. — Jaspreet Singh (@jaspreet20) January 18, 2018

Kejri mafi magne gya Tha. Gadkari se to pahle hi mang chuka hai ab jaitely se mang rha hai. Jaitley ko ise mja chakhana chahiye. @narendramodi sir this person called you coward and pshycopath. Never forgive him.@ArvindKejriwal @nitin_gadkari @arunjaitley https://t.co/fQq2v5ZfHj — Onkar Tiwari (@SirOnkar) January 18, 2018

Sab mile hue hai ji …ha ha ha — जय हो……. (@shukla_cm) January 18, 2018

कहीं बिहार पार्ट टू तो बन नहीं बन रहा — Maruti express News (@maruti_news) January 18, 2018

Dono ne defamation kr rakha hai!! Gadkari ji wale mein to sayad smajuta ho gya h — Prakhar srivastava (@prakhar_sri1) January 18, 2018

Bhai officially to milna padega hi..Nahi to band baj jaayega..Kaam kaise hoga nahi to… — Honest Politics (@CorruptionHunte) January 18, 2018

