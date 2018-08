अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे गाया ‘हम होंगे कामयाब’, ट्विटर पर होने लगे ट्रोल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता समारोह में ‘हम होंगे कामयाब’ गाया। उनके गाने का अंदाज इस तरह का था कि सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ ने कहा कि 80 हजार का हैगओवर अभी उतरा नहीं है तो कुछ ने कहा कि अच्छा खासा गाना को मातम का रोना जैसा कर दिया। एक अन्य ने लिखा कि यह लोगों को टॉर्चर करने का नया तरीका है।

#WATCH : Delhi CM Arvind Kejriwal sings ‘Hum honge kamyab’ at the Independence function at Delhi’s Chhatrasal Stadium. #IndependenceDayIndia pic.twitter.com/rzPRFeitos

Another way of torturing people.

Na to aap aap @ArvindKejriwal par vishwas hai, Na to party me @DrKumarVishwas hai

nautanki has seen too many bollypics and trying to create a ‘c’ grade scene.

He has spoiled the whole beautiful song.

— Manoj Daftardar (@Vrisha_MD) August 15, 2018