नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई और नौकरी की तलाश में नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में आकर बस चुके हैं। अक्सर हिंदी भाषी राज्यों में इन लोगों को नस्लभेदी टिप्पणियों (चाइनीज या चीनी कहकर बुलाना) का सामना करना पड़ा है और अब ये बात नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बच्चों तक भी पहुंच चुकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो कह रही है कि हमें चाइनीज मत बोलो हमें इंडियन ही बोलो।

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आने वाली बच्ची नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश की है। इस बच्ची से जब पूछा गया कि क्या वह चीनी है, तो उसने कहा, “हमको इंडियन बोलो (हमें भारतीय कहो)।” बच्ची कह रही है कि हमें गुस्सा आता है जब हमें चाइनीज कहा जाता है।

‘हम इंडियन हैं, ईटानगर में रहते हैं’

वायरल क्लिप में इस बच्ची को एक आदमी के यह पूछने पर कि क्या वह चीनी है? उसे जवाब देते हुए दिखाया गया है। उस बच्ची ने यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि नस्लभेदी सवाल से उसे कैसा महसूस हुआ। लड़की ने बहुत प्यार भरे अंदाज में कहा, “हम लोग इंडियन हैं। आप हमको चीनी बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। हमको इंडियन बोलो। हम इंडिया के हैं, हम ईटानगर में रहते हैं।”

इस बच्ची ने दिया प्यासा सा मैसेज

यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स दोनों पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने उन लोगों को खास मैसेज दिया है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी या चाइनीज कहकर बुलाते हैं। इस बच्ची ने बस इतना समझाया कि किसी को उसके चेहरे या शक्ल-सूरत के आधार पर दूसरे देश का नागरिक मान लेना सही नहीं है।

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यूजर्स के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। अधिकतर यूजर्स इस बच्ची की तारीफ कर रहे हैं कि उसने कितनी आसानी से अपनी बात को प्यार भरे अंदाज में कहा है। कुछ यूजर्स ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा कि उसे कभी यह समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि वह इंडियन है।

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